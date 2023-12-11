Лондон сообщил об усилении контроля за соблюдением санкций против Москвы

Великобритания планирует учредить управление по соблюдению торговых санкций (OTSI), чтобы пресекать попытки обхода введенных против РФ санкций. Об этом в понедельник, 11 декабря, сообщается на сайте правительства Соединенного Королевства.

«Подразделение будет наделено более широкими полномочиями по наложению штрафов за нарушение торговых санкций и по передаче соответствующих материалов для уголовного преследования в HMRC (британский налоговый орган. –– Ред.)», — указывается в сообщении.

Кроме того, уточняется, что в сферу компетенции нового британского органа будет входить деятельность компаний, которые могут обходить антироссийские санкции, отправляя продукцию в РФ через другие страны.

8 декабря агентство Reuters признало, что успех России в преодолении и обходе западных ограничений стимулировал экономику страны, несмотря на нехватку рабочих кадров, инфляцию и высокую процентную ставку. Отмечалось, что ориентированная на экспорт российская экономика объемом $2,2 трлн пережила волну санкций лучше, чем ожидали Москва и Запад, несмотря на попытки противников спецоперации наказать и изолировать РФ.

Ранее, 7 декабря, президент России Владимир Путин подчеркнул в ходе инвестиционного форума ВТБ «Россия зовет!», что, несмотря на антироссийские санкции, российские банки работают стабильно и устойчиво.

6 декабря посольство РФ в Лондоне указало, что Россия демонстрирует высокие показатели в области экономики, и новые санкции Великобритании не помешают дальнейшему развитию РФ. Помимо этого, подчеркивалось, что в условиях продолжающегося введения Лондоном в адрес Москвы санкций РФ показывает «недосягаемые для самой Британии темпы экономического развития».

В тот же день стало известно, что Великобритания расширила список санкций против России на 46 позиций. Уточнялось, что санкции коснулись военно-промышленного комплекса России. Ограничения ввели против 31 физического и юридического лица, предположительно, связанного с разработкой беспилотных летательных аппаратов и деталей для ракет.

В середине ноября Bloomberg сообщило об адаптации ключевых отраслей российской экономики к санкциям. В издании указали на ускорение годового роста экономики России с 4,9% до 5,5% в III квартале этого года, что значительно превзошло ожидания всех опрошенных агентством экономистов.

Западные государства усилили санкционное давление на РФ на фоне проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение о ее начале было принято Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.