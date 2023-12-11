FT сообщила о возмущении жителей США чрезмерной помощью Украине

Почти половина американских избирателей (48%) считают, что США тратят много средств на военную и финансовую помощь Украине. Об этом 10 декабря сообщила газета Financial Times.

«В новом опросе… выяснилось, что 48% [избирателей] полагают, что США тратят слишком много в виде военной и финансовой помощи на поддержку военных усилий Киева», — отмечается в издании.

Около половины из всех респондентов в Соединенных Штатах не поддерживает политику президента страны Джо Байдена в отношении помощи Киеву. Отмечается, что только 27% опрошенных заявили, что американский лидер решает выделять «правильную сумму». Однако еще 11% процентов считают ее недостаточной.

Кроме того, мнения о слишком больших финансовых вливаниях США придерживаются избиратели-республиканцы: 65% из них говорят о слишком больших тратах страны на помощь Украине.

Помимо этого, около 40% респондентов считают расходы США на эти цели чрезмерными, а 30% называют их достаточными.

Ранее, 8 декабря, сообщалось, что сумма предоставляемой Вашингтоном военной помощи Киеву составит $300 млн согласно проекту оборонного бюджета США на 2024 финансовый год. Согласно данным проекта, объем нового оборонного бюджета США будет на 3% больше по сравнению с прошлым финансовым годом.

Накануне, 7 декабря, в Белом доме сообщили, что администрация США не может пообещать властям Украины оказание дальнейшей помощи ввиду отсутствия согласия американского конгресса на ее выделение.

До этого, 6 декабря, сенат США на очередном заседании не одобрил законопроект о предоставлении очередного пакета помощи Украине.

В тот же день в связи с неопределенностью по вопросу помощи Киеву президент США Джо Байден выступил со специальным обращением, заявив, что конгресс должен срочно утвердить запрос о средствах для Украины.

Тогда же глава Пентагона Ллойд Остин указал, что Вашингтон нацелен на долгую военную поддержку Киева даже в условиях задержки выделения новой помощи. Остин подчеркнул, что он рассчитывает на быстрое утверждение конгрессом запроса администрации о дополнительной помощи Киеву на $50 млрд через промышленную базу США.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, которая началась 24 февраля 2022 года из-за обострения ситуации в регионе в результате украинских обстрелов. При этом в последнее время на Западе всё чаще звучат высказывания о необходимости сокращения поддержки Украины.