Реклама
Прямой эфир
Мир
Заседание СБ ООН по поставкам оружия Киеву пройдет 11 декабря
Мир
ЦАХАЛ заявила об ответном огне на пуски из Ливана по Израилю
Мир
Генерал ВСУ Сырский заявил о наступлении российской армии по всему фронту
Мир
Саудовский принц назвал визит Путина в Эр-Рияд доказательством прочных отношений
Общество
В Сыктывкаре эвакуировали 90 человек из-за пожара жилого дома
Мир
Нетаньяху заявил о наступлении для ХАМАС последних дней
Мир
Агентство SANA сообщило о работе сил ПВО в окрестностях Дамаска
Мир
США девять раз нарушили воздушное пространство Сирии
Мир
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Одесской области
Мир
Премьер Эстонии заявила о сложностях с сохранением единства ЕС
Мир
Милей назвал ситуацию в экономике Аргентины критической и предрек ее ухудшение
Происшествия
Склад на площади 400 кв. м загорелся в Московской области
Общество
Арендное жилье в крупных городах подорожало на 25%
Мир
При столкновении двух поездов в Италии пострадали минимум 17 человек
Мир
Байден пригласил Зеленского в Белый дом

Эксперты объяснили поиски разработчиков Siri со знанием русского языка

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Компания Apple предпринимает усилия, чтобы не проиграть конкуренцию на российском рынке голосовых ассистентов. Так опрошенные «Известиями» эксперты прокомментировали новость о том, что Apple ищет инженера-лингвиста со свободным владением русским языком и познаниями в русской культуре.

Яблоко разброда: Сеть заполонили подделки новинок Apple
Какие гаджеты пользуются у мошенников популярностью и на что обращать внимание при покупке

Соответствующая вакансия опубликована на официальном портале компании. В ней говорится, что будущий сотрудник компании должен уметь «анализировать данные для улучшения пользовательского опыта на российском рынке».

«Возможности Siri на русском языке сильно урезаны по сравнению с ее английской версией, и компания очень хочет это исправить», –– сказал «Известиям» основатель сервисного центра iSupport Кирилл Майслер.

Apple работает над улучшением Siri для отечественных пользователей, потому что их цель –– сделать этот голосовой ассистент максимально полезным для всех потребителей, независимо от их географического положения или языка. Они понимают, что российский рынок –– это большой и важный сегмент, который стоит обслуживать на высоком уровне, считает директор по информационным технологиям EdgeЦентр Сергей Липов.

На отечественном рынке голосовых помощников сейчас лидирует «Алиса» компании «Яндекс». При этом ее возможности гораздо шире, чем у Siri и Alexa от Amazon, отметил заместитель директора Центра компетенций НТИ «Технологии доверенного взаимодействия» на базе ТУСУР Руслан Пермяков.

«Одна из главных сложностей в разработке виртуальных ассистентов — знание местного культурного кода. Чтобы ассистент вызывал эмоциональный отклик, он должен говорить с людьми на одном языке, уместно шутить и поддерживать диалог», –– объяснил руководитель «Алисы» и умных устройств «Яндекса» Сергей Мельник.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Языковая тактика: Apple ищет специалиста по русской культуре для Siri

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023