Лавров высказался о дальнейшей работе на посту главы МИД РФ

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, отвечая на вопрос о дальнейшем пребывании на своем посту, заявил, что служит стране столько, сколько она в нем нуждается. На эту тему он высказался 10 декабря во время участия в форуме в Дохе в онлайн-формате.

Журналист, задавая вопрос российскому министру, отметил, что в марте 2024 года исполнится 20 лет со дня вступления Лаврова на пост главы МИД России, и поинтересовался, как долго, по его мнению, он будет оставаться в этой должности.

«Я на самом деле не понимаю, почему вы задаете этот вопрос. Я служу моей стране столько, сколько я моей стране нужен», — ответил Лавров.

Лавров занимает пост министра иностранных дел с 2004 года.

Ранее, 1 декабря, он в ходе пресс-конференции по итогам Совета министров иностранных дел в Скопье попросил журналистку немецкого издания не искажать его слова об организации. Во время пресс-конференции глава российского МИДа подчеркнул, что ему безразличен итог состоявшегося саммита. Однако, задавая министру вопрос об этом заявлении, журналистка Deutsche Welle (DW, признана в РФ СМИ-иноагентом) изменила смысл слов Лаврова, сказав, что он не верит в яркое будущее ОБСЕ.