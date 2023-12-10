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В ГД указали на активизацию спецслужб НАТО в связи с выборами в РФ

Комиссия ГД: спецслужбы НАТО начали активную работу по выборам президента РФ
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Спецслужбы стран НАТО активизировали деятельность, связанную с началом кампании по выборам президента России. Об этом 10 декабря сообщается в Telegram-канале комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства в дела РФ.

«Комиссия фиксирует активизацию деятельности спецслужб стран НАТО, подконтрольных им неправительственных организаций и «агентов влияния» в связи с началом кампании по выборам президента в России», — приводится слова председателя органа Василия Пискарева.

По его данным, в рамках данной деятельности предпринимаются попытки организовать на территории РФ в период избирательной кампании ряд незаконных акций. Для этого ведется подготовка провокаторов, в том числе в странах Прибалтики и в Грузии, указал депутат.

Кроме того, проводятся специальные обучающие мероприятия для так называемых журналистов в изгнании и псевдонаблюдателей. Перечисленные меры реализуются при помощи грантовой и организационной поддержки, среди прочего со стороны МИД Германии.

Данную информацию планируется передать в Генпрокуратуру РФ и Центральную избирательную комиссию (ЦИК), уточнили в ГД. Также в ближайшее время депутаты проведут с представителями ЦИК рабочую встречу на эту тему.

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8 декабря ЦИК утвердила трехдневное голосование, выборы президента РФ будут проходить в период с 15 по 17 марта. При этом дистанционное электронное голосование (ДЭГ) будет проходить только в тех регионах, где оно уже было опробовано ранее, то есть не более чем в 30 субъектах РФ.

В этот же день российский лидер Владимир Путин объявил о намерении участвовать в грядущих выборах после церемонии вручения медалей «Золотая Звезда» Героям России в Кремле. Таким образом он ответил на просьбу председателя народного совета ДНР, Героя ДНР Артема Жоги от лица всего Донбасса об участии в президентской кампании. Жога отметил, что это решение поднимет боевой дух участников специальной военной операции (СВО).

Днем позже в штабе «Народного фронта» в Москве состоялось первое установочное заседание инициативной группы по выдвижению Путина кандидатом на выборах президента.

В середине ноября российский лидер подчеркнул, что любые попытки вмешательства в выборы будут пресекаться. Речь, в частности, идет о внешнем и внутреннем воздействиях, а также о давлении на избирательный процесс.

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