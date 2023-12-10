В США заявили об угрозе мировой войны из-за желания Киева вернуть Крым
Поддержка Соединенными Штатами претензий Киева на Крым может обернуться третьей мировой войной. Об этом 8 декабря сообщил корреспондент журнала The American Conservative Брэдли Девлин.
Журналист издания подробнее изучил и прокомментировал дебаты между кандидатами в президенты США от Республиканской партии, которые прошли 6 декабря.
Отмечается, что Вивек Рамасвами выразил мнение, что Никки Хейли как бывший полпред США в ООН не сможет назвать три области на востоке Украины, ради которых она и американский президент Джо Байден решатся отправить войска США для оказания помощи Киеву.
«В итоге она сказала: «Донецк, Луганск, Крым». Это неверный ответ. <...> Единственный повод включать сюда Крым — это желание втянуть США в третью мировую войну», — отмечает Девлин в своем материале, добавляя, что у Никки Хейли в рамках президентской гонки внешняя политика — слабое место.
1 декабря сенатор от Республиканской партии США Рэндал Пол заявил, что Украине не удастся вернуть контроль над Крымом. По мнению Пола, Киеву стоило согласиться на нейтральный статус еще в прошлом году — это была единственная возможность завершения спецоперации, считает он. Сейчас ситуация зашла в тупик.
Ранее в этот день бывший командующий сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак также заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не имеют в настоящее время шансов вернуть территории, утраченные в ходе конфликта с Россией. Скшипчак заметил, что, по мнению военных, прорвать линию обороны России на юге и в Донбассе невозможно, и в итоге Украине придется в конце концов сесть за стол переговоров.
До этого, 27 ноября, бывший посол США при НАТО, глава чикагского совета по глобальным делам Иво Даалдер отметил, что Запад должен отказаться от задачи восстановления границ Украины военным путем и сосредоточиться на предоставлении гарантий безопасности той части страны, которая пока еще находится под контролем Киева. При этом, по мнению Даалдера, оставив за Россией территории, которые она контролирует на данный момент, США и их союзникам следует «предложить Украине надежную гарантию безопасности».
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.