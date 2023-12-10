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Ягудин счел решение МОК по допуску россиян на ОИ-2024 издевательством

Ягудин считает, что МОК поступает не «по-пацански» с допуском россиян на ОИ-2024
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Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов
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Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин прокомментировал решение Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску спортсменов из России в нейтральном статусе. Его слова 9 декабря приводит издание «Спорт-Экспресс».

«Это издевательство. Плюс они запретили ехать всем, кто выступает за силовые структуры. Наша система спорта так создана, что это большая часть спортсменов. Не по-пацански поступают ребята из МОК», — говорит Ягудин.

Решение МОК не позволяет посетить Олимпийские игры — 2024 спортсменам из спортивных обществ «Динамо» и ЦСКА.

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Накануне Международный олимпийский комитет (МОК) допустил российских и белорусских спортсменов до участия в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже на строгих условиях — таких же, как и при отборе на них. Спортсменам будет запрещено соревноваться в командных дисциплинах, активно поддерживать спецоперацию по защите Донбасса, заключать контракты с вооруженными силами и органами национальной безопасности и демонстрировать какую-либо национальную символику. Такие же требования предъявляются к вспомогательному персоналу.

По данным МОК, отбор прошли 11 спортсменов, которые смогут выступать в нейтральном статусе. Среди них восемь являются обладателями российских паспортов, остальные — белорусских.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя эту информацию, заявила, что российские спортсмены сами должны решать, будут ли они участвовать в предстоящих Олимпийских играх.

Кроме того, бывший министр спорта РФ Павел Колобков в разговоре с «Известиями» назвал участие российских спортсменов в Играх 2024 года в нейтральном статусе незаконным и унизительным. Он подчеркнул, что решение МОК неприемлемо с учетом того вклада, который российские спортсмены и Россия в целом внесли в развитие международного спорта. При этом экс-министр призвал дождаться разъяснения деталей по условиям допуска.

В свою очередь, глава министерства молодежи и спорта Украины Матвей Бедный заявил, что решение об участии в летней Олимпиаде 2024 года после допуска российских спортсменов страна примет позже, после консультаций властей и спортивного сообщества.

28 марта 2023 года исполком МОК рекомендовал допускать до соревнований в качестве нейтральных атлетов только тех россиян, которые не поддерживают спецоперацию. Также было предложено отказывать в участии атлетам, связанным с вооруженными силами и органами безопасности РФ.

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