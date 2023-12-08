Экс-министр спорта назвал унизительными условия МОК по допуску россиян на ОИ

Участие российских спортсменов в Олимпийских играх 2024 года в нейтральном статусе незаконно и унизительно. Об этом 8 декабря в разговоре с «Известиями» заявил бывший министр спорта РФ Павел Колобков.

«Участие в нейтральном статусе с любыми ограничениями российских спортсменов — это совершенно незаконно, это нелегитимно, это унизительно. То, как это сделал МОК (Международный олимпийский комитет. — Ред.), — это неприемлемо с учетом того вклада, который российские спортсмены и вообще Россия внесли в развитие международного спорта», — отметил он, добавив, что для него Олимпиада в Париже уже совершенно неинтересна.

Колобков также призвал дождаться разъяснения деталей по условиям допуска российских спортсменов на Олимпийские игры. По его словам, одного заявления МОК недостаточно. При этом он указал, что всё это на данный момент уже бессмысленно, поскольку отборы во многих видах спорта завершены.

Ранее в этот день МОК сообщил, что допускает российских и белорусских спортсменов к участию в Олимпийских играх в Париже. МОК выдвинул строгие условия участия: спортсменам запрещено демонстрировать национальную символику, соревноваться в командных дисциплинах и активно поддерживать спецоперацию по защите Донбасса.

Официальный представитель МИДа Мария Захарова, комментируя эту информацию, заявила, что российские спортсмены сами должны решать, будут ли они участвовать в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже.

В феврале 2022 года МОК рекомендовал спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях. Это произошло после объявления о начале проведения Россией специальной военной операции по защите населения Донбасса.

28 марта 2023 года исполком МОК рекомендовал допускать до соревнований в качестве нейтральных атлетов только тех россиян, которые не поддерживают спецоперацию. Также было предложено отказывать в участии атлетам, связанным с Вооруженными силами и органами безопасности РФ.