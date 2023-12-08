На Украине осудили решение МОК о допуске россиян на ОИ-2024

Украина позднее примет решение об участии в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже после допуска российских спортсменов. Об этом 8 декабря заявил глава министерства молодежи и спорта Украины Матвей Бедный.

«Мы решительно осуждаем безответственное решение членов исполкома МОК. Относительно участия Украины в Олимпийских и Паралимпийских играх 2024 года: мы примем решение позже, после того, как проведем консультации с украинским спортивным сообществом и высшим политическим руководством страны», — приводит его слова Telegram-канал ведомства.

Бедный заявил, что Украина обращалась к международным спортивным организациям, чтобы они не допускали российских спортсменов до участия в соревнованиях. Он также назвал решение МОК безответственным.

Ранее в этот день МОК сообщил, что допускает российских и белорусских спортсменов к участию в Олимпийских играх в Париже. МОК выдвинул строгие условия участия: спортсменам запрещено демонстрировать национальную символику, соревноваться в командных дисциплинах и активно поддерживать спецоперацию по защите Донбасса.

Официальный представитель МИДа Мария Захарова, комментируя эту информацию, заявила, что российские спортсмены сами должны решать, будут ли они участвовать в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже.

В свою очередь, министр спорта России Олег Матыцин назвал условия, установленные МОК, дискриминационными. По его словам, МОК таким образом наносит ущерб самим Олимпийским играм, а не российскому спорту.

В феврале 2022 года МОК рекомендовал спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях. Это произошло после объявления о начале проведения Россией специальной военной операции по защите населения Донбасса.

Позднее, 28 марта 2023 года, исполком МОК рекомендовал допускать до соревнований в качестве нейтральных атлетов только тех россиян, которые не поддерживают спецоперацию. Также было предложено отказывать в участии атлетам, связанным с Вооруженными силами и органами безопасности РФ.