Реклама
Прямой эфир
Общество
Количество пострадавших при обстреле Донецка со стороны ВСУ возросло до семи
Мир
Израиль предупредил о планах отодвинуть «Хезболлу» от своей границы
Мир
США заподозрили в удерживании танков Abrams от линии фронта
Мир
Венесуэла и Гайана проведут переговоры по вопросам территориального конфликта
Мир
Украинский закон о нацменьшинствах раскритиковали в Венгрии
Мир
Министр обороны Израиля заявил об уничтожении в Газе сотен командиров ХАМАС
Мир
В Йемене предупредили о препятствовании прохода следующих в Израиль судов
Мир
Госдеп США одобрил продажу Израилю танковых снарядов на $106,5 млн
Мир
В Лондоне прошли задержания в ходе демонстрации в поддержку Палестины
Происшествия
Автобус с 43 детьми столкнулся с грузовиком под Воронежем
Мир
В Германии прошла акция против открытия центра для беженцев
Спорт
ФК «Зенит» обыграл «Пари НН» и занял первую строчку в таблице РПЛ
Общество
В Уфе задержали нападавшего на прохожих убийцу
Спорт
Олимпийский чемпион Евгений Тищенко стал чемпионом мира по версии WBA
Общество
Умер экс-замглавы Совбеза России Рубанов
Сюжет:

США заподозрили в удерживании танков Abrams от линии фронта

Военный эксперт Дандыкин допустил, что США удерживают Abrams от линии фронта
0
Фото: Global Look Press/Spc. Charles Leitner
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Американские танки Abrams так и не оказались на передовой в зоне проведения специальной военной операции (СВО), хотя ранее были переданы Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом 9 декабря сообщил «Ленте.ру» военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Отмечается, что США специально держат Abrams вдали от линии фронта для сохранения престижа своего военно-промышленного комплекса (ВПК).

«Американские танки Abrams до сих пор не пошли в бой. Они где-то их прячут. Горят европейские. Это очень показательный момент», — рассказал Дандыкин.

Кроме того, Дандыкин обратил внимание на то, что использование европейской военной техники в боевых действиях для Соединенных Штатов является выгодным с финансовой точки зрения.

Танковый убой: американские и немецкие бронемашины горят в зоне СВО
За один день российские бойцы уничтожили более 15 танков Leopard и 20 БМП Bradley

8 декабря в США обеспокоились целесообразностью поставок на Украину военной техники из-за ее уничтожения и захвата российскими военными. Отмечается, что в зоне боевых действий Вооруженные силы (ВС) России успешно уничтожают западную военную технику, в Вашингтоне призвали Киев держать поставляемые на Украину американские танки M1 Abrams подальше от линии фронта.

В октябре интернет-издание Asia Times написало, что ВС США могут отказаться от танков M1 Abrams из-за плохой живучести техники, проявившейся в конфликте на Украине. Отмечалось, что исследование армии США рекомендовало постепенно отказаться от этого танка в пользу более легких, меньших по размеру беспилотных машин.

Тогда же российский военнослужащий с позывным Жук рассказал «Известиям», что у российских танков есть несколько преимуществ перед Abrams. По его словам, как минимум американские бронемашины тяжелее, длиннее и выше в сравнении с российскими, что позволяет наносить им максимальный урон.

В том же месяце экс-разведчик корпуса морской пехоты США Скотт Риттер отметил, что поставка Abrams Киеву дает Москве возможность показать всему миру, как горят американские бронемашины.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала спецоперации России по защите Донбасса. Решение о ее проведении было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023