Американские танки Abrams так и не оказались на передовой в зоне проведения специальной военной операции (СВО), хотя ранее были переданы Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом 9 декабря сообщил «Ленте.ру» военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

Отмечается, что США специально держат Abrams вдали от линии фронта для сохранения престижа своего военно-промышленного комплекса (ВПК).

«Американские танки Abrams до сих пор не пошли в бой. Они где-то их прячут. Горят европейские. Это очень показательный момент», — рассказал Дандыкин.

Кроме того, Дандыкин обратил внимание на то, что использование европейской военной техники в боевых действиях для Соединенных Штатов является выгодным с финансовой точки зрения.

8 декабря в США обеспокоились целесообразностью поставок на Украину военной техники из-за ее уничтожения и захвата российскими военными. Отмечается, что в зоне боевых действий Вооруженные силы (ВС) России успешно уничтожают западную военную технику, в Вашингтоне призвали Киев держать поставляемые на Украину американские танки M1 Abrams подальше от линии фронта.

В октябре интернет-издание Asia Times написало, что ВС США могут отказаться от танков M1 Abrams из-за плохой живучести техники, проявившейся в конфликте на Украине. Отмечалось, что исследование армии США рекомендовало постепенно отказаться от этого танка в пользу более легких, меньших по размеру беспилотных машин.

Тогда же российский военнослужащий с позывным Жук рассказал «Известиям», что у российских танков есть несколько преимуществ перед Abrams. По его словам, как минимум американские бронемашины тяжелее, длиннее и выше в сравнении с российскими, что позволяет наносить им максимальный урон.

В том же месяце экс-разведчик корпуса морской пехоты США Скотт Риттер отметил, что поставка Abrams Киеву дает Москве возможность показать всему миру, как горят американские бронемашины.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала спецоперации России по защите Донбасса. Решение о ее проведении было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе.