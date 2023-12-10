Ислам Махачев заявил о желании провести бой против Джастина Гейджи

Чемпион UFC в легком весе Ислам Махачев заявил о желании провести бой против американца Джастина Гейджи. Об этом 9 декабря он рассказал YouTube-каналу «Ушатайка» издания «Спорт-Экспресс».

«Честно, уже говорил, мне не так интересно проводить именно реванши. Если ты хочешь иметь послужной список, кого ты победил, то должен добавлять новые имена. Есть Гейджи, который заслужил бой», — отметил Махачев.

Он рассказал, что было бы интересно провести поединок именно с американским бойцом. Как отметил сам Махачев, бой может состояться уже в марте на турнире в Майами.

Ранее, 7 ноября, сообщалось, что российский боец Ислам Махачев занял первое место в рейтинге лучших бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий. Таким образом, спортсмен сместил на второе место американца Джона Джонса и занял первую строчку в списке лучших спортсменов в легком весе, опережая бразильца Чарльза Оливейру.

24 октября Махачев вернулся домой в Дагестан после победы над австралийцем Алексом Волкановски в Абу-Даби. О дате следующего выхода бойца UFC на ринг информации пока нет. Бой Махачева и Волкановски проходил 21 октября. На счету 31-летнего Махачева теперь 25 побед и одно поражение. Волкановски одержал 26 побед и три поражения в лиге.

Махачев стал чемпионом UFC в легком весе 22 октября 2022 года, победив Оливейру на турнире UFC 280. Он рассказал, что посвятил свою победу над бразильским соперником отцу Хабиба Нурмагомедова. По словам спортсмена, к этому моменту он шел и тренировался всю жизнь.

Махачев стал третьим чемпионом UFC из России после Хабиба Нурмагомедова и Петра Яна.