Реклама
Прямой эфир
Наука и техника
Российская орбитальная станция после запуска сможет работать до 50 лет
Общество
Росавиация допустила рост пассажиропотока в 2024 году до 104 млн человек
Общество
Олег Царёв дал первые комментарии после покушения
Политика
Политолог допустил государственный переворот на Украине
Недвижимость
Bloomberg сообщило о падении интереса россиян к недвижимости в Дубае
Общество
Выставку «Россия» на ВДНХ за первые три дня посетило почти 450 тыс. человек
Мир
В Южной Осетии исключили тенденцию к эскалации обстановки на границе с Грузией
Экономика
Повреждение кабеля «Ростелекома» в Финском заливе не повлияло на связь
Политика
Песков заявил о продолжении контактов России с Израилем и Палестиной
Мир
Премьер Румынии назвал угрозу ЕС в случае ослабления поддержки Киева
Экономика
Цена нефти Brent опустилась ниже $84 за баррель впервые с 6 октября
Экономика
В МВФ смоделировали распад мировой экономики на два торговых блока
Политика
Путин проведет переговоры с Токаевым в ходе визита в Казахстан

Российский боец Махачев стал первым в рейтинге лучших бойцов UFC

Боец из РФ Махачев стал первым среди лучших бойцов UFC вне зависимости от веса
0
Фото: ТАСС/RICHARD WAINWRIGHT
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский боец Ислам Махачев занял первое место в рейтинге лучших бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий. Об этом сообщили на сайте международной спортивной организации.

Таким образом, спортсмен сместил на второе место американца Джона Джонса.

Кроме того, согласно статистике UFC, точность ударов Махачева составляет 60%, а успешность тейкдаунов (переводов оппонента в партер с помощью захвата ног) — 61%.

Боец также занимает первую строчку в списке лучших спортсменов в легком весе, опережая бразильца Чарльза Оливейру.

Коротко на коротком: как Махачев выиграл у Волкановски, но не стал праздновать победу
В соглавном бою Хамзат Чимаев все-таки дожал Камару Усмана, а бой Магомеда Анкалаева был признан несостоявшимся

Ранее, 24 октября, Махачев вернулся домой в Дагестан после победы над австралийцем Алексом Волкановски в Абу-Даби. О дате следующего выхода бойца UFC на ринг информации пока нет. Бой Махачева и Волкановски проходил 21 октября. На счету 31-летнего Махачева теперь 25 побед и одно поражение. Волкановски одержал 26 побед и три поражения в лиге.

Махачев стал чемпионом UFC в легком весе 22 октября 2022 года, победив Оливейру на турнире UFC 280. Он рассказал, что посвятил свою победу над бразильским соперником отцу Хабиба Нурмагомедова. По словам спортсмена, к этому моменту он шел и тренировался всю жизнь.

Махачев стал третьим чемпионом UFC из России после Хабиба Нурмагомедова и Петра Яна.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023