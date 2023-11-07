Российский боец Махачев стал первым в рейтинге лучших бойцов UFC
Российский боец Ислам Махачев занял первое место в рейтинге лучших бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий. Об этом сообщили на сайте международной спортивной организации.
Таким образом, спортсмен сместил на второе место американца Джона Джонса.
Кроме того, согласно статистике UFC, точность ударов Махачева составляет 60%, а успешность тейкдаунов (переводов оппонента в партер с помощью захвата ног) — 61%.
Боец также занимает первую строчку в списке лучших спортсменов в легком весе, опережая бразильца Чарльза Оливейру.
Ранее, 24 октября, Махачев вернулся домой в Дагестан после победы над австралийцем Алексом Волкановски в Абу-Даби. О дате следующего выхода бойца UFC на ринг информации пока нет. Бой Махачева и Волкановски проходил 21 октября. На счету 31-летнего Махачева теперь 25 побед и одно поражение. Волкановски одержал 26 побед и три поражения в лиге.
Махачев стал чемпионом UFC в легком весе 22 октября 2022 года, победив Оливейру на турнире UFC 280. Он рассказал, что посвятил свою победу над бразильским соперником отцу Хабиба Нурмагомедова. По словам спортсмена, к этому моменту он шел и тренировался всю жизнь.
Махачев стал третьим чемпионом UFC из России после Хабиба Нурмагомедова и Петра Яна.