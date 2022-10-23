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Ислам Махачев посвятил победу отцу Хабиба Нурмагомедова

Боец Ислам Махачев посвятил чемпионский титул UFC тренеру Абдулманапу Нурмагомедову
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Российский боец MMA Ислам Махачев посвятил чемпионский титул UFC в легком весе Абдулманапу Нурмагомедову. Об этом он рассказал после боя с Чарльзом Орейрой, который прошел в субботу, 22 октября

По бразильцу системой: станет ли Махачев нашим третьим чемпионом UFC
В соперниках — мощный бразилец Чарльз Оливейра с победной серией из 11 боев

Чемпион, получив наградной пояс признался, что «эта штука такая тяжелая». Он заявил, что всегда что-то просил у Бога и он всегда ему больше. А к этому моменту он шел и тренировался всю жизнь.

«Я не верю [что сделал], это была моя цель, и Аллах дал мне прийти к ней. Я посвящаю победу моему тренеру Абдулманапу Нурмагомедову, много лет назал он сказал мне: «Просто упорно трудись и ты будешь чемпионом». Этот парень [Хабиб] и его отец сделали меня. Где этот маленький парень? Не вижу его [Волкановски]», — передает слова спортсмена «Спорт-Экспресс».

Новый чемпион UFC сразу после победы попросил матчмейкеров организовать ему бой с лучшим бойцом вне зависимости от категории, чемпионом в полулегком весе Александром Волкановски.

После этих слов чемпиона Волкановски поднялся в октагон и заявил, что он принимает предложение.

Абдулманап Нурмагомедов, отец экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, предсказал сегодняшнюю чемпионство преемника своего сына Ислама Махачева еще два года назад. Задачу воспитать второго чемпиона тренер озвучил в своем последнем интервью «Известиям».

Махачев победил Оливейру удушающим приемом во втором раунде. Дагестанец одержал 11-ю победу подряд и завоевал титул чемпиона UFC в легком весе. На счету у российского бойца 23 победы и одно поражение. У бразильца Оливейры 33 победы и девять поражений.

В этот же день Петр Ян проиграл американцу Шону О’Мэлли. Двое судей отдали победу американцу, один — россиянину.

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