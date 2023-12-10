Реклама
Прямой эфир
Мир
В Венгрии раскритиковали украинский закон о нацменьшинствах
Мир
Министр обороны Израиля заявил об уничтожении в Газе сотен командиров ХАМАС
Мир
В Йемене предупредили о препятствовании прохода следующих в Израиль судов
Мир
WP узнала об опасениях Киева из-за возможных переговоров с Москвой
Мир
Госдеп США одобрил продажу Израилю танковых снарядов на $106,5 млн
Мир
Начальник генштаба ЦАХАЛ увидел признаки распада структуры ХАМАС
Происшествия
Шесть человек пострадали из-за атаки беспилотника в Донецке
Мир
Французский политик указал на намерение США бросить Украину
Происшествия
Автобус с 43 детьми столкнулся с грузовиком под Воронежем
Мир
Сын Байдена заявил о попытках его убийства республиканцами
Мир
Сын Байдена обвинил Маска в неуважении к демократии
Общество
Глава Росприроднадзора Якутии арестован за превышение должностных полномочий
Спорт
ФК «Зенит» обыграл «Пари НН» и занял первую строчку в таблице РПЛ
Общество
В Уфе задержали нападавшего на прохожих убийцу
Спорт
Олимпийский чемпион Евгений Тищенко стал чемпионом мира по версии WBA
Сюжет:

В Лондоне прошли задержания в ходе демонстрации в поддержку Палестины

Полиция Лондона заявила о 13 задержаниях в ходе пропалестинской демонстрации
0
Фото: REUTERS/Hollie Adams
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В столице Великобритании Лондоне сотрудники местных органов правопорядка произвели 13 задержаний в ходе проходившей демонстрации в поддержку Палестины. Об этом в субботу, 9 декабря, сообщила полиция города в социальной сети X (бывш. Twitter).

«После окончания пропалестинской акции протеста территория вокруг Уайтхолла [правительства Великобритании] практически свободна», — отмечается в сообщении.

Как уточнила полиция Лондона, задержания были совершены из-за наличия у протестующих плакатов оскорбительного содержания, а также незаконного хранения наркотиков и препятствования движению.

Газовая акция: к чему могут привести демонстрации в поддержку Палестины
И почему Энтони Блинкен так и не добился успеха в Турции

7 декабря активисты организации «За свободную Палестину» заблокировали работу четырех военно-промышленных объектов в Великобритании. Уточнялось, что участники движения потребовали от британского правительства прекратить поставки оружия и боеприпасов Израилю.

Ранее, 4 декабря, сообщалось, что голландские правозащитные организации подали в суд на правительство Нидерландов, выступая против поставок запчастей для истребителей F-35 Израилю. По мнению истцов, поставка Израилю запчастей для F-35 способствует нарушениям международного права в секторе Газа.

18 ноября порядка 4 тыс. жителей Берлина вышли на улицы города для участия в протестной демонстрации против бомбардировок сектора Газа. Отмечалось, что участники акции в первую очередь требовали прекращения огня по Газе, максимально дистанцировавшись от высказываний касательно палестинских радикалов движения ХАМАС.

До этого, 4 ноября, на демонстрацию в поддержку Палестины тысячи протестующих собрались в центре Вашингтона. Британское издание The Guardian предполагала, что это будет самый массовый в США протест с начала атак Израиля по сектору Газа. В этот же день в ходе пропалестинского митинга в Лондоне задержали 29 человек.

Утром 7 октября движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа и вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы хотят вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями и создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа со столицей в Восточном Иерусалиме.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023