В Лондоне прошли задержания в ходе демонстрации в поддержку Палестины

В столице Великобритании Лондоне сотрудники местных органов правопорядка произвели 13 задержаний в ходе проходившей демонстрации в поддержку Палестины. Об этом в субботу, 9 декабря, сообщила полиция города в социальной сети X (бывш. Twitter).

«После окончания пропалестинской акции протеста территория вокруг Уайтхолла [правительства Великобритании] практически свободна», — отмечается в сообщении.

Как уточнила полиция Лондона, задержания были совершены из-за наличия у протестующих плакатов оскорбительного содержания, а также незаконного хранения наркотиков и препятствования движению.

7 декабря активисты организации «За свободную Палестину» заблокировали работу четырех военно-промышленных объектов в Великобритании. Уточнялось, что участники движения потребовали от британского правительства прекратить поставки оружия и боеприпасов Израилю.

Ранее, 4 декабря, сообщалось, что голландские правозащитные организации подали в суд на правительство Нидерландов, выступая против поставок запчастей для истребителей F-35 Израилю. По мнению истцов, поставка Израилю запчастей для F-35 способствует нарушениям международного права в секторе Газа.

18 ноября порядка 4 тыс. жителей Берлина вышли на улицы города для участия в протестной демонстрации против бомбардировок сектора Газа. Отмечалось, что участники акции в первую очередь требовали прекращения огня по Газе, максимально дистанцировавшись от высказываний касательно палестинских радикалов движения ХАМАС.

До этого, 4 ноября, на демонстрацию в поддержку Палестины тысячи протестующих собрались в центре Вашингтона. Британское издание The Guardian предполагала, что это будет самый массовый в США протест с начала атак Израиля по сектору Газа. В этот же день в ходе пропалестинского митинга в Лондоне задержали 29 человек.

Утром 7 октября движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа и вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы хотят вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями и создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа со столицей в Восточном Иерусалиме.