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Правозащитники осудили власти Нидерландов за поставки запчастей для F-35 Израилю

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Фото: commons.wikimedia.org
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Голландские правозащитные организации подали в суд на правительство Нидерландов, выступая против поставок запчастей для истребителей F-35 Израилю. Об этом 4 ноября сообщает телеканал France 24.

По мнению истцов, поставка Израилю запчастей для F-35 способствует нарушениям международного права в секторе Газа.

Так, Oxfam Novib, также подавшая иск организация, указала, что передача деталей «сделала Нидерланды соучастниками нарушений законов войны и коллективного наказания гражданского населения Газы».

Телеканал напоминает, что в прошлом месяце голландские власти заявили, что неясно, имеют ли они вообще право вмешиваться в поставки, которые являются частью управляемой США операции по поставке запчастей всем партнерам по F-35.

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Еще в октябре CNN со ссылкой на источник в американском правительстве сообщал, что США дополнительно направят истребители F-15 и F-35 на Ближний Восток в рамках укрепления своих позиций в регионе. Собеседник предполагал, что, скорее всего, их будет около 20–25.

4 декабря Al Jazeera со ссылкой на командующего израильским бронетанковым корпусом Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) генерала Хишама Ибрагима сообщила о достижении страной своих целей в северной части Газы. Также в этот день израильские силы призвали жителей города Хан-Юнис на юге анклава эвакуироваться в окрестности города Рафах на границе с Египтом.

3 декабря ЦАХАЛ приступила к активным боевым действиям на юге сектора Газа. Как заявил начальник генерального штаба Герци Халеви, у армии страны есть возможности, чтобы проводить наземную операцию на юге анклава так же эффективно, как и на севере.

1 декабря израильская армия заявила, что палестинское движение ХАМАС нарушило перемирие и открыло огонь по израильской территории и возобновила боевые действия в Газе. Благодаря соглашению о временном прекращении огня, заключенному 24 ноября, стороны обменялись более чем 200 заложниками и заключенными.

7 октября ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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