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В Британии протестующие сорвали работу четырех оружейных заводов

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Фото: Workers for a Free Palestine
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Активисты организации «За свободную Палестину» заблокировали работу четырех военно-промышленных объектов в Великобритании. Об этом 7 декабря сообщила организация Workers for a Free Palestine.

«Более тысячи членов профсоюзов на ряде объектов в Великобритании блокируют оружейные фабрики, которые поставляют вооружения Израилю. Сегодня члены профсоюзов заблокировали четыре объекта в Великобритании, которые производят компоненты для истребителя F-35, который в настоящий момент используется в израильских бомбардировках сектора Газа», — сообщила организация на своей странице в соцсети Х (бывш. Twitter).

Участники движения потребовали от британского правительства прекратить поставки оружия и боеприпасов Израилю.

Отмечается, что активисты организации «За свободную Палестину» также действуют во Франции, Нидерландах и Дании.

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Ранее, 4 декабря, сообщалось, что голландские правозащитные организации подали в суд на правительство Нидерландов, выступая против поставок запчастей для истребителей F-35 Израилю. По мнению истцов, поставка Израилю запчастей для F-35 способствует нарушениям международного права в секторе Газа.

Утром 7 октября движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа и вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, с начала обострения конфликта между Израилем и ХАМАС в секторе Газа число погибших достигло 17,1 тыс. Ранения получили более 46 тыс. жителей анклава. Среди израильтян жертвами стали около 1,4 тыс. человек, еще 5,6 тыс. пострадали.

Палестинцы хотят вернуть границы между двумя странами, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями и создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа со столицей в Восточном Иерусалиме.

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