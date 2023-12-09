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Захарова назвала условием возвращения РФ к зерновой сделке снятие части санкций

Захарова: РФ не вернется к зерновой сделке без снятия санкций с сельхозкомпаний
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Фото: Global Look Press/Yulii Zozulia
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Действие зерновой сделки может быть возобновлено только при условии снятия санкций с российских сельскохозяйственных компаний, заявила 9 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью AFP.

Интервью на русском языке опубликовано в Telegram-канале дипломата.

«Возможность реанимирования черноморской инициативы остается. Принципиальную позицию четко озвучил президент Российской Федерации Владимир Путин. Она заработает только после полного выполнения требований по снятию санкций с российских компаний, занятых в сфере агропромышленного комплекса», — отметила Захарова.

Она также напомнила, что сворачивание черноморской инициативы не привело к катастрофе, которую прогнозировали на Западе. В частности, вопреки заявлениям о неизбежном росте цен на продовольствие на мировых рынках и угрозе голода, стоимость зерновых стабильно снижается.

Россия продолжает экспорт продовольствия и удобрений, что поможет повысить их доступность и стабилизировать мировые цены на них, добавила официальный представитель МИДа.

Кроме того, она указала на продолжение со стороны РФ безвозмездной передачи продукции нуждающимся странам. По данным Захаровой, сейчас согласовываются детали бесплатных поставок российской пшеницы в Сомали, ЦАР, Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали и Эритрею, о которых в июле заявлял на саммите Россия – Африка российский лидер.

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Ранее, 4 декабря, Путин рассказал об отправке отечественного зерна в шесть стран Африки, нуждающихся в продовольствии. Он отметил, что РФ будет и впредь оказывать помощь Мали, в том числе продовольственную. Кроме того, Россия намерена энергично расширять партнерство с иностранными государствами на гуманитарном и культурном треках.

До этого, 28 ноября, посол России в Турции Алексей Ерхов заявил, что никаких результатов, которые могли бы привести к возрождению зерновой сделки, к этому моменту нет. Дипломат также напомнил, что Россия ранее предложила бесплатно доставлять зерно в беднейшие страны Африки.

22 ноября замглавы МИД РФ Сергей Вершинин отметил, что западные государства продолжают покупать дешевое зерно для дальнейшей перепродажи нуждающимся странам по более высокой цене. Кроме того, Вершинин указал на провал попыток Запада закрепить за Украиной имидж мировой житницы.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля 2022 года в Стамбуле. Ее действие завершилось 17 июля по инициативе Москвы ввиду не выполненных западными государствами обязательств перед российской стороной по экспорту сельхозпродукции и удобрений из РФ. Руководство страны неоднократно высказывало опасения на тему связанных с ее возможным продлением проблем.

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