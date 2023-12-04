Путин рассказал об отправке зерна РФ в шесть стран Африки

Россия направляет зерно в шесть стран Африки, нуждающихся в продовольствии, некоторые суда уже разгружаются там. Об этом 4 декабря заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот в Кремле.

Глава государства отметил, что РФ будет и впредь оказывать помощь Мали, в том числе продовольственную. Кроме того, Россия намерена энергично расширять партнерство с иностранными государствами на гуманитарном и культурном треках.

«Как постоянный член Совета Безопасности Организации Объединенных Наций будем и далее вносить вклад в урегулирование острых региональных и глобальных проблем, последовательно отстаивать подходы по обеспечению равной и неделимой безопасности, по формированию справедливой системы международных экономических отношений, свободных от недобросовестной конкуренции, односторонних санкций и политически мотивированных ограничений», — отметил российский лидер.

Ранее, 28 ноября, посол России в Турции Алексей Ерхов заявил, что никаких результатов, которые могли бы привести к возрождению зерновой сделки, к этому моменту нет. Дипломат также напомнил, что Россия ранее предложила бесплатно доставлять зерно в беднейшие страны Африки.

До этого, 17 ноября, глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев сообщил, что Россия направила в страны Африки корабли с зерном. Первые два судна — по 25 тыс. т каждый — вышли из российских портов в направлении Сомали и Буркина-Фасо.

Действие продовольственной сделки завершилось 17 июля по инициативе Москвы ввиду не выполненных западными государствами обязательств перед российской стороной по экспорту сельхозпродукции и удобрений из РФ. Руководство страны неоднократно высказывало опасения на тему связанных с ее возможным продлением проблем. Продовольственная сделка была заключена 22 июля 2022 года в Стамбуле.