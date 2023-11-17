Россия отправила зерно в Сомали и Буркина-Фасо

Россия направила в страны Африки корабли с зерном. Об этом в рамках посещения экспозиции Минсельхоза «Есть свое!» на международной выставке-форуме «Россия» заявил СМИ глава министерства Дмитрий Патрушев 17 ноября.

«Правительством приняты все необходимые решения для осуществления поставок. Первые два корабля — по 25 тыс. т каждый — в направлении Сомали и Буркина-Фасо уже вышли из российских портов, ожидаем их прибытия в пункты назначения в конце ноября – начале декабря этого года. Корабли в ЦАР, Зимбабве, Мали и Эритрею будут загружены пшеницей в ближайшее время и отправлены в эти страны до конца текущего года», — заявил глава Минсельхоза.

По его словам, в общей сложности в Африку на безвозмездной основе будет направлено до 200 тыс. т российской пшеницы.

Ранее, 24 августа, российский президент Владимир Путин заявил, что Россия является надежным поставщиком. По его словам, несмотря на препятствия, которые чинятся другими странами, РФ оказывает помощь с зерном африканским государствам.

13 октября глава государства сообщил, что Россия, скорее всего, сохранит за собой первое место в мире по экспорту пшеницы.