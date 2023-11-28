Посол РФ в Турции заявил об отсутствии шагов к возрождению зерновой сделки

Никаких результатов, которые могли бы привести к возрождению зерновой сделки, к этому моменту нет. Об этом 28 ноября заявил посол России в Турции Алексей Ерхов.

«Наша часть пакета находится на нулевом уровне. Усилия предпринимаются ООН, но они бесплодны. Проблема заключается в том, что Запад продолжает вводить и сохранять санкции на продукты питания и удобрения из России», — сообщил Ерхов в интервью турецкой еженедельной газете Daily Sabah.

Дипломат также напомнил, что Россия ранее предложила бесплатно доставлять зерно в беднейшие страны Африки. По его словам, несколько дней назад два корабля с зерном отправились в Сомали и Буркина-Фасо. Он также отметил, что до конца года беднейшим странам Африки направят 200 тыс. т. зерна. Ерхов указал на то, что в ближайшее время планируются дополнительные поставки в Эритрею, Зимбабве, Мали и Центральноафриканскую Республику.

Ранее в этот день стало известно, что в правительстве РФ допускают введение запрета на вывоз зерновых (пшеница, ячмень, кукуруза, рожь) из России, если их количество достигнет критической отметки в 10 млн т. Если запасы достигнут этого уровня, то Минсельхоз направит в Минпромторг и Минэкономразвития предложение об установлении временного запрета на вывоз зерновых культур из РФ.

22 ноября заместитель главы МИД России Сергей Вершинин указал на то, что западные страны продолжают свою политику по скупке дешевого зерна, которое они потом перерабатывают и продают нуждающимся странам с добавленной стоимостью.

При этом 8 ноября министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркивал, что российская часть зерновой сделки находится «на нуле», а усилия ООН по ее возобновлению не принесли результатов. Он также указал на то, что только 3% украинского продовольствия, поставлявшегося в рамках зерновой сделки на мировые рынки, шло в страны из списка Всемирной продовольственной программы.

Действие продовольственной сделки завершилось 17 июля по инициативе Москвы ввиду не выполненных западными государствами обязательств перед российской стороной по экспорту сельхозпродукции и удобрений из РФ. Руководство страны неоднократно высказывало опасения на тему связанных с ее возможным продлением проблем. Продовольственная сделка была заключена 22 июля 2022 года в Стамбуле.

При этом президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что страна готова вернуться к соглашению при условии, что все его составляющие будут добросовестно реализованы, включая те, что касаются интересов РФ.