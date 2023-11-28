Запас для прочности: в кабмине рассматривают запрет на экспорт зерновых
В правительстве рассматривают запрет на вывоз зерновых из России. Минсельхозу поручено вести ежемесячный мониторинг остатков их запасов. Если они снизятся до критического уровня, ведомство должно направить в Минэкономразвития и Минпромторг предложение о временном запрете на экспорт таких культур. По мнению экспертов, меры могут быть временными — как инструмент сдерживания цен. В том, сколько Россия вывезла зерна в этом году на внешние рынки и хватит ли урожая для населения внутри страны, разбирались «Известия».
Каков критически низкий уровень остатков зерновых
В правительстве допускают введение запрета на вывоз зерновых (пшеница, ячмень, кукуруза, рожь) из России, если их количество достигнет критической отметки в 10 млн т. Это следует из протокола рабочей группы по нетарифным мерам регулирования во внешней торговле подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию. В ее заседании приняли участие представители Минсельхоза, Минэкономразвия, Минфина, ФАС, ФТС и других служб. С документом от 3 ноября ознакомились «Известия».
Согласно данным Минсельхоза, критически низкий уровень остатков зерновых — 10 млн т, его хватит примерно на 1,5 месяца. Он рассчитан на основе годового потребления в России, который составляет 80–85 млн т зерновых, отмечается в протоколе.
По итогам обсуждений рабочей группой «признано целесообразным осуществление Минсельхозом ежемесячного мониторинга зерновых остатков и в случае выявления снижения до критически низкого уровня рекомендовать Минсельхозу в максимально короткий срок подготовить и направить в Минпромторг и Минэкономразвития предложение об установлении временного запрета на вывоз зерновых культур из РФ».
Также в документе отмечается, что в случае поступления такой информации от Минсельхоза, в министерствах должны рассмотреть ее в недельный срок.
В Минпромторге подтвердили проведение заседания рабочей группы по теме мониторинга и установления запрета экспорта всех зерновых, однако рекомендовали за дополнительной информацией обратиться в Минсельхоз.
В Минсельхозе «Известиям» подтвердили, что ведут ежемесячный мониторинг остатков зерновых.
— Ведомством было инициировано рассмотрение вопроса на подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию о введении автоматического запрета экспорта зерна при достижении минимума 10 млн т. Подкомиссия рассмотрела и приняла решение поручить Минсельхозу осуществлять мониторинг остатков и при их снижении до 10 млн т направлять соответствующие материалы в Минэкономразвития и Минпромторг для рассмотрения вопроса об установлении запрета, — подтвердили в министерстве.
При этом там отметили, что с учетом больших переходящих остатков прошлого года и высокого урожая 2023-го страна обладает достаточным запасами для обеспечения продбезопасности.
«Известия» направили запрос в Минэкономразвития.
Возникнет ли нехватка зерна в России
Источник «Известий» в комитете Госдумы по финансовому рынку отметил, что временные ограничения на экспорт хорошо себя зарекомендовали себя как инструмент сдерживания цен.
— Это дало эффект с бензином и дизелем. Полагаю, что его могут применять и далее в разных отраслях. Однако это именно временные, «пожарные» меры. Их невозможно держать долго, потому что перенасыщение внутреннего рынка чревато тем, что цены станут неинтересны производителям, как следствие возникнет дефицит, потому что поставщики начинают придерживать товар до отмены эмбарго и возвращения цен, — пояснили в комитете.
Что касается именно зерновых — в России дефицит качественных элеваторов, где эта продукция может храниться долгое время без потери качества. Поэтому производители не будут рады любым ограничениям, а это значит, что этот рычаг может включаться только в экстренном режиме, добавил собеседник «Известий».
Глава Зернового союза Аркадий Злочевский предположил, что в последнее время из России активнее, чем в предыдущие годы вывозилось зерно, поэтому возможный запрет может быть связан именно с этим.
— Никого дефицита нет и быть не может. Просто в последнее время зерно активно вывозилось на внешние рынки. Видимо, у кого-то из чиновников есть опасения, что в России может возникнуть его нехватка, — пояснил он «Известиям».
По словам независимого эксперта зернового рынка Александра Корбута, трудно представить, что такая мера, как запрет на экспорт зерновых, может быть принята. При том огромном урожае этих культур в этом году и остатках с прошлого года смысла в этой мере нет, убежден он. При этом эксперт напомнил о словах президента России, который заявил в мае, что по итогам 2022–2023 сельхозгода экспорт зерновых составит порядка 55–60 млн т.