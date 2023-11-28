Запас для прочности: в кабмине рассматривают запрет на экспорт зерновых

В правительстве рассматривают запрет на вывоз зерновых из России. Минсельхозу поручено вести ежемесячный мониторинг остатков их запасов. Если они снизятся до критического уровня, ведомство должно направить в Минэкономразвития и Минпромторг предложение о временном запрете на экспорт таких культур. По мнению экспертов, меры могут быть временными — как инструмент сдерживания цен . В том, сколько Россия вывезла зерна в этом году на внешние рынки и хватит ли урожая для населения внутри страны, разбирались «Известия».

Каков критически низкий уровень остатков зерновых

В правительстве допускают введение запрета на вывоз зерновых (пшеница, ячмень, кукуруза, рожь) из России, если их количество достигнет критической отметки в 10 млн т. Это следует из протокола рабочей группы по нетарифным мерам регулирования во внешней торговле подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию. В ее заседании приняли участие представители Минсельхоза, Минэкономразвия, Минфина, ФАС, ФТС и других служб. С документом от 3 ноября ознакомились «Известия».

Согласно данным Минсельхоза, критически низкий уровень остатков зерновых — 10 млн т, его хватит примерно на 1,5 месяца. Он рассчитан на основе годового потребления в России, который составляет 80–85 млн т зерновых, отмечается в протоколе.

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

По итогам обсуждений рабочей группой «признано целесообразным осуществление Минсельхозом ежемесячного мониторинга зерновых остатков и в случае выявления снижения до критически низкого уровня рекомендовать Минсельхозу в максимально короткий срок подготовить и направить в Минпромторг и Минэкономразвития предложение об установлении временного запрета на вывоз зерновых культур из РФ».

Также в документе отмечается, что в случае поступления такой информации от Минсельхоза, в министерствах должны рассмотреть ее в недельный срок.

В Минпромторге подтвердили проведение заседания рабочей группы по теме мониторинга и установления запрета экспорта всех зерновых, однако рекомендовали за дополнительной информацией обратиться в Минсельхоз.

В Минсельхозе «Известиям» подтвердили, что ведут ежемесячный мониторинг остатков зерновых.

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— Ведомством было инициировано рассмотрение вопроса на подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию о введении автоматического запрета экспорта зерна при достижении минимума 10 млн т. Подкомиссия рассмотрела и приняла решение поручить Минсельхозу осуществлять мониторинг остатков и при их снижении до 10 млн т направлять соответствующие материалы в Минэкономразвития и Минпромторг для рассмотрения вопроса об установлении запрета , — подтвердили в министерстве.

При этом там отметили, что с учетом больших переходящих остатков прошлого года и высокого урожая 2023-го страна обладает достаточным запасами для обеспечения продбезопасности.

«Известия» направили запрос в Минэкономразвития.

Справка «Известий» 23 ноября подкомиссия по таможенно-тарифному регулированию под председательством первого вице-спикера кабмина Андрея Белоусова приняла ряд решений по защите внутреннего рынка. В том числе, по инициативе Минсельхоза был введен запрет на вывоз из России твердых сортов пшеницы, который будет действовать с 1 декабря 2023 года по 31 мая 2024-го. Мера направлена на обеспечение продовольственной безопасности и сдерживание потребительских цен на продукцию переработки зерна на внутреннем рынке, сообщили в правительстве. Также было поддержано предложение Минсельхоза и Минэкономразвития об установлении объема тарифной квоты на вывоз основных зерновых (пшеница, ячмень, кукуруза, рожь) в государства, не входящие в ЕАЭС, в объеме 24 млн т. Планируется, что квота будет действовать в период с 15 февраля по 30 июня 2024 года.

Возникнет ли нехватка зерна в России

Источник «Известий» в комитете Госдумы по финансовому рынку отметил, что временные ограничения на экспорт хорошо себя зарекомендовали себя как инструмент сдерживания цен.

— Это дало эффект с бензином и дизелем. Полагаю, что его могут применять и далее в разных отраслях. Однако это именно временные, «пожарные» меры. Их невозможно держать долго, потому что перенасыщение внутреннего рынка чревато тем, что цены станут неинтересны производителям, как следствие возникнет дефицит , потому что поставщики начинают придерживать товар до отмены эмбарго и возвращения цен, — пояснили в комитете.

Фото: РИА Новости

Справка «Известий» Урожай зерна в России в 2023 году составил 147 млн т. По данным ФТС на середину сентября, с начала года на экспорт было направлено 44,6 млн т. Первый замглавы Минсельхоза Оксана Лут в начале ноября сообщала, что в этом году с учетом планируемых объемов сбора зерновых на экспорт может быть отправлено 65 млн т зерна.

Что касается именно зерновых — в России дефицит качественных элеваторов, где эта продукция может храниться долгое время без потери качества. Поэтому производители не будут рады любым ограничениям, а это значит, что этот рычаг может включаться только в экстренном режиме , добавил собеседник «Известий».

Глава Зернового союза Аркадий Злочевский предположил, что в последнее время из России активнее, чем в предыдущие годы вывозилось зерно, поэтому возможный запрет может быть связан именно с этим.

Фото: ТАСС/Егор Алеев

— Никого дефицита нет и быть не может. Просто в последнее время зерно активно вывозилось на внешние рынки. Видимо, у кого-то из чиновников есть опасения, что в России может возникнуть его нехватка , — пояснил он «Известиям».