Предел твердости: в России запретят экспорт пшеницы дурум

Минсельхоз России предложил с 1 декабря 2023 по 31 мая 2024 года ввести запрет на экспорт твердой пшеницы (дурум) из страны. Исключения предполагаются только в отношении поставок в Белоруссию и в целях международной гуманитарной помощи. Запрет может быть связан с поддержкой производителей макаронных изделий, для производства которых дурум необходим. В то же время такие ограничения могут привести к падению посевов и урожая в следующем году, считают опрошенные «Известиями» эксперты.

Зерновые показатели

На начало ноября урожай зерновых в России составил 140 млн т в чистом весе, сообщил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на заседании правительства. Еще около 5–6% площадей предстоит убрать, так что итоговые цифры могут подрасти. При этом пшеницы собрано 93,7 млн т. В итоге урожай хоть и уступает прошлогоднему, но будет определенно вторым в истории . Есть небольшое превышение нормы по количеству зерна низких классов, однако уборочная кампания в этом году оказалась более чем успешной. Можно почти наверняка исключить общие запреты и квоты на экспорт. И всё же в одной нише — твердой пшенице — ограничения весьма вероятны, по крайней мере к такому мнению склоняется Минсельхоз.

В последние 8–10 лет урожаи пшеницы в целом в России резко увеличились — частично из-за расширения посевных площадей, но в основном благодаря быстрому росту урожайности. В куда меньшей степени это касается твердой пшеницы, сборы которой не достигают даже миллиона тонн, составляя в общей сложности менее 1% от всей российской пшеницы. Это существенно тормозит отрасль переработки, в частности производства макарон . Обычная пшеница в Россию практически не импортируется, в то время как примерно 10–15% потребления твердой приходится на импорт. В случае роста мировых цен производители несут убытки, как это было во второй половине 2021 года, когда цены на твердую пшеницу приблизились к 40 тыс. рублей за тонну.

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В 2022 году Минсельхоз заявлял о планах расширить сборы твердой пшеницы до 1,8 млн т к 2025 году. Хотя до дедлайна еще есть время, больших успехов пока не сделано. Стоит отметить, что не все регионы в одинаковой степени подходят для выращивания дурума: это не просто другой сорт пшеницы, но другой биологический вид, хотя и состоящий в близком родстве с пшеницей мягкой. Дурум предпочитает климат с сухим и жарким летом. Крупнейшими его производителями в мире являются Канада (в основном степные западные провинции), Италия, Мексика, Марокко, Турция и Казахстан. В России твердая пшеница растет в Волгоградской, Саратовской, Оренбургской и Омской областях, а также в Алтайском крае. Общие сборы составляют около 700–800 тыс. т в год.

Впрочем, как отметила руководитель центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Снитко, наличие в структуре производства у аграриев зависит не только от климатических условий, но и от агротехники.

— Многие хозяйства, особенно в восточных регионах страны, стараются добавлять эту культуру, которая, конечно, более затратная в производстве, в севооборот. Основная причина такой мотивации — получить более дорогой продукт, что для удаленных от основных центров потребления и вывоза регионов позволяет окупить затраты на выращивание и дорогую логистику на запад страны. По такой же причине на твердой пшенице специализируются и казахстанские аграрии, — рассказала она.

Причины отмены экспорта

Проблемы с твердой пшеницей в этом году произошли из-за сочетания сразу нескольких неблагоприятных факторов, отметил ведущий научный сотрудник центра агропродовольственной политики Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС Денис Терновский.

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— Снижение качества российского зерна из-за неблагоприятных погодных условий наложилось на возросший разрыв между ценами на мягкую и твердую пшеницу на мировом рынке. Это, с одной стороны, снизило предложение для внутренних потребителей, а с другой — стимулировало экспорт. Малые объемы производства твердой пшеницы относительно мягкой связаны с более высокими затратами на ее выращивание, риском недополучения урожая требуемого качества, что зачастую не компенсируется более высокими ценами, — пояснил эксперт.

По словам Терновского, ограничение экспорта твердой пшеницы необходимо не столько производителям макарон, сколько их потребителям:

— Рост цен на пшеницу твердых сортов логично может привести к удорожанию макарон, которое в текущих условиях оплатит потребитель. Цены на макаронные изделия из муки высшего сорта сейчас ниже, чем год назад, поэтому рост их себестоимости, связанный с удорожанием пшеницы, напрямую может перейти в цены на полке магазина. В условиях приоритета борьбы с инфляцией понятен интерес регулирующих органов к недопущению роста цен на макароны — товар повседневного спроса, по которому большая часть населения судит об уровне инфляции.

В свою очередь, Дарья Снитко отметила, что производители макаронных изделий используют муку из твердой пшеницы как добавку для улучшения качества продукции. Как и все виды зерна, в конце этого года пшеница дорожает на российском рынке прежде всего из-за ослабления рубля (стимулирующего вывоз). В случае запрета экспорта поставщики направят все запасы на внутренний рынок, что, вероятно, приведет к снижению цен.

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Ударит ли запрет по выращиванию дурума в России

По словам Терновского, производство и экспорт твердой пшеницы занимают небольшую часть российского рынка.

— Для компаний, которые диверсифицируют свое производство зерна, ущерб от ограничений, вероятно, будет незначителен. Кроме того, цены на твердую пшеницу сейчас находятся на нетипично высоком уровне относительно цен на другое зерно, и введение запрета на экспорт скорее вернет их на некоторый нормальный уровень, — полагает собеседник.

В то же время он добавил, что любые ограничения негативно влияют на объемы производства и тем самым создают угрозы для ценовой нестабильности в будущем:

— Будущее производство может быть выше текущего, но определенно ниже в сравнении с ситуацией, когда ограничений на экспорт нет.

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Если производители, которые уже сегодня начинают формировать производственный план на 2024 год, не будут удовлетворены доходностью от продаж культуры, на будущий год инвестиции в ее производство могут быть уменьшены, считает Дарья Снитко.

— Для компенсации доходов в отдельном сезоне могут использоваться различные способы — как установление минимальных цен, так и субсидии, но обращает на себя внимание, что запрет экспорта касается всего дурума, хотя участники рынка указывают на высокую дифференциацию его по качеству. Соответственно, устанавливать компенсирующие субсидии потребуется с учетом различий в качестве, — заключила эксперт.