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Лавров указал на безрезультатность работы ООН по возобновлению зерновой сделки

Лавров: российская часть зерновой сделки на нуле, работа ООН ничего не приносит
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Фото: ТАСС/Эрик Романенко
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Российская часть зерновой сделки находится «на нуле», а усилия ООН по ее возобновлению не принесли результатов, заявил в среду, 8 ноября, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе посольского круглого стола по тематике украинского урегулирования.

Он подчеркнул, что только 3% украинского продовольствия, поставлявшегося в рамках зерновой сделки на мировые рынки, шло в страны из списка Всемирной продовольственной программы. При этом большая часть продовольственного экспорта с Украины шла в Европу и обеспеченные страны, подчеркнул министр.

Лавров также отметил, что «истеричная кампания» Запада против выхода России из сделки связана с тем, что больше одной трети украинских плодородных земель скуплены компаниями из США, которые теряют прибыль из-за трудностей с доставкой продовольствия на глобальный рынок.

«Наша часть пакета, она абсолютно «на нуле». Мы видим старания [генсека ООН] господина [Антониу] Гутерриша, генерального секретаря ЮНКТАД (Конференции ООН по торговле и развитию. — Ред.) госпожи [Ребеки] Гринспен, но эти старания ничего не приносят, потому что Запад упрямо, глядя вам в глаза, в данном случае, сотрудникам Секретариата ООН, заявляет, что никаких санкций против продовольствий и удобрений из России не введено», — добавил глава МИД РФ.

Кроме того, проблема зерновой сделки демонстрирует нежелание Запада делать хоть что-либо для развивающихся стран, если это касается России, а также беспомощность Организации Объединенных Наций, которую Москва неоднократно просила решить вопрос с заблокированными российскими удобрениями в европейских портах, резюмировал Лавров.

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Ранее, 3 ноября, замглавы МИД РФ Александр Грушко в кулуарах Веронского Евразийского экономического форума заявил, что перспектив возвращения к зерновой сделке при сохранении текущей позиции Запада нет. Он также отметил стабильную ситуацию на глобальном рынке и продолжающееся падение цен на зерно.

Действие продовольственной сделки завершилось 17 июля по инициативе Москвы ввиду не выполненных Западом обязательств перед российской стороной. Российское руководство неоднократно высказывало опасения на тему связанных с ее возможным продлением проблем.

Так, 2 октября о невозможности возвращения Москвы в зерновую сделку заявил «Известиям» первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. Дипломат напомнил об условиях Москвы по экспорту российской сельхозпродукции и удобрений, которые так и не были выполнены.

В конце сентября Лавров на пресс-конференции по итогам работы на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН заявил, что гуманитарные коридоры, созданные и функционирующие в рамках зерновой сделки, несколько раз использовались для ударов по российским кораблям. Как отметил министр, обещания, которые были даны Москве в рамках зерновой сделки, оказались обманом.

Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что страна готова вернуться к соглашению при условии, что все его составляющие будут добросовестно реализованы, включая те, что касаются интересов России.

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Продовольственная сделка была заключена 22 июля 2022 года в Стамбуле. Министр обороны РФ Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Тогда же украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.

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