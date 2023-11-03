Грушко назвал продление зерновой сделки бесперспективным

Перспектив возвращения к зерновой сделке при сохранении текущей позиции Запада нет. Об этом в пятницу, 3 ноября, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко в кулуарах Веронского Евразийского экономического форума.

«При нынешней позиции Запада никаких перспектив восстановления Черноморской инициативы нет, потому что для этого не делается ничего. Мы и вне рамок этого проекта поставляем то, что мы обещали беднейшим странам. Все наши обязательства выполнены», — сказал он.

Грушко отметил стабильную ситуацию на глобальном рынке и продолжающееся падение цен на зерно. Данная тенденция свидетельствует, что история на тему продовольственной безопасности была раздута Западом в политических целях, добавил замминистра.

Действие продовольственной сделки завершилось 17 июля по инициативе Москвы ввиду невыполненных Западом обязательств перед российской стороной. Российское руководство неоднократно высказывало опасения на тему связанных с ее возможным продлением проблем.

Так, месяцем ранее, 2 октября, о невозможности возвращения Москвы в зерновую сделку заявил «Известиям» первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. Дипломат напомнил об условиях Москвы по экспорту российской сельхозпродукции и удобрений, которые так и не были выполнены.

В конце сентября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам работы на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН заявил, что гуманитарные коридоры, созданные и функционирующие в рамках зерновой сделки, несколько раз использовались для ударов по российским кораблям. Как отметил министр, обещания, которые были даны Москве в рамках зерновой сделки, оказались обманом.

Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что страна готова вернуться к соглашению при условии, что все его составляющие будут добросовестно реализованы, включая те, что касаются интересов России.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля 2022 года в Стамбуле. Министр обороны РФ Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Тогда же украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.