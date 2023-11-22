В МИДе указали на продажу Западом зерна с надбавкой нуждающимся странам

Западные государства продолжают покупать дешевое зерно, чтобы потом продать его дороже нуждающимся странам. Об этом заявил заместитель главы МИД России Сергей Вершинин в среду, 22 ноября.

«Западные страны продолжают свою политику по скупке дешевого зерна, чтобы затем переработать и продать его с добавленной стоимостью нуждающимся странам», — сказал он на посольском круглом столе по проблематике продовольственной безопасности.

Кроме того, в рамках мероприятия Вершинин также отметил, что попытки Запада закрепить за Украиной имидж мировой житницы провалились.

Действие продовольственной сделки завершилось 17 июля по инициативе Москвы ввиду не выполненных западными государствами обязательств перед российской стороной по экспорту сельхозпродукции и удобрений из РФ. Руководство страны неоднократно высказывало опасения на тему связанных с ее возможным продлением проблем.

При этом президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что страна готова вернуться к соглашению при условии, что все его составляющие будут добросовестно реализованы, включая те, что касаются интересов РФ.

В начале ноября глава МИД России Сергей Лавров указал на безрезультатность работы Организации Объединенных Наций (ООН) по возобновлению зерновой сделки. По его словам, это говорит о нежелании Запада делать хоть что-либо для развивающихся стран, если это касается РФ, а также беспомощность мировой организации, которую Москва неоднократно просила решить вопрос с заблокированными российскими удобрениями в европейских портах.