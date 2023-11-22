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В МИДе указали на продажу Западом зерна с надбавкой нуждающимся странам

МИД: Запад скупает дешевое зерно, чтобы дороже продать нуждающимся странам
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Западные государства продолжают покупать дешевое зерно, чтобы потом продать его дороже нуждающимся странам. Об этом заявил заместитель главы МИД России Сергей Вершинин в среду, 22 ноября.

«Западные страны продолжают свою политику по скупке дешевого зерна, чтобы затем переработать и продать его с добавленной стоимостью нуждающимся странам», — сказал он на посольском круглом столе по проблематике продовольственной безопасности.

Кроме того, в рамках мероприятия Вершинин также отметил, что попытки Запада закрепить за Украиной имидж мировой житницы провалились.

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Действие продовольственной сделки завершилось 17 июля по инициативе Москвы ввиду не выполненных западными государствами обязательств перед российской стороной по экспорту сельхозпродукции и удобрений из РФ. Руководство страны неоднократно высказывало опасения на тему связанных с ее возможным продлением проблем.

При этом президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что страна готова вернуться к соглашению при условии, что все его составляющие будут добросовестно реализованы, включая те, что касаются интересов РФ.

В начале ноября глава МИД России Сергей Лавров указал на безрезультатность работы Организации Объединенных Наций (ООН) по возобновлению зерновой сделки. По его словам, это говорит о нежелании Запада делать хоть что-либо для развивающихся стран, если это касается РФ, а также беспомощность мировой организации, которую Москва неоднократно просила решить вопрос с заблокированными российскими удобрениями в европейских портах.

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