В правительстве рассмотрят запрет на вывоз зерновых из России

В правительстве допускают введение запрета на вывоз зерновых (пшеница, ячмень, кукуруза, рожь) из России, если их количество достигнет критической отметки в 10 млн т. Это следует из протокола рабочей группы по нетарифным мерам регулирования во внешней торговле подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, с которым ознакомились «Известия».

Согласно данным Минсельхоза, критически низкий уровень остатков зерновых — 10 млн т, его хватит примерно на полтора месяца. Он рассчитан на основе годового потребления в России, которое составляет 80–85 млн т зерновых, отмечается в протоколе.

По итогам обсуждений рабочей группой «признано целесообразным осуществление Минсельхозом ежемесячного мониторинга зерновых остатков; в случае выявления снижения до критически низкого уровня рекомендовать Минсельхозу в максимально короткий срок подготовить и направить в Минпромторг и Минэкономразвития предложение об установлении временного запрета на вывоз зерновых культур из РФ».

В документе отмечается, что, в случае поступления такой информации от Минсельхоза, в министерствах должны рассмотреть ее в недельный срок.

В Минпромторге подтвердили проведение заседания рабочей группы по теме мониторинга и установления запрета экспорта всех зерновых.

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Запас для прочности: в кабмине рассматривают запрет на экспорт зерновых