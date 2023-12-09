Путин поделился с Ас-Сиси впечатлениями от своей поездки в ОАЭ и Саудовскую Аравию

Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора поделился со своим египетским коллегой Абдул-Фаттахом Халилом Ас-Сиси впечатлениями по итогам своей поездки в ОАЭ и Саудовскую Аравию, а также переговоров с президентом Ирана Эбрахимом Раиси. Об этом сообщила в субботу, 9 декабря, пресс-служба Кремля.

О телефонных переговорах российского и египетского лидеров стало известно ранее в этот день.

В пресс-службе отметили, что президенты обсудили успешное российско-египетское сотрудничество и выразили заинтересованность в его дальнейшем наращивании.

«С обеих сторон выражена заинтересованность в его дальнейшем наращивании в различных областях в традиционно дружественном ключе на основе принципов стратегического партнерства», — говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается также, что в ходе разговора российский лидер поблагодарил президента Египта за содействие в эвакуации российских граждан и членов их семей, а также в доставке в сектор Газа гуманитарных грузов из России. Кроме того, Путин пожелал Ас-Сиси успеха на предстоящих в эти дни в Египте президентских выборах.

Путин посетил столицу Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) с рабочим визитом 6 декабря. Там его встретил глава МИД страны Абдалла бен Заид Аль Нахайян. Кортеж президента приветствовали во дворце Каср Аль-Ватан залпами пушек, а небо столицы окрасил триколор. В ходе визита российский лидер провел переговоры с президентом ОАЭ Мохаммедом бин Зайдом аль-Нахайяном.

Из Абу-Даби Путин отправился в тот же день в Эр-Рияд, где встретился с наследным принцем, главой саудовского кабмина Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. Во время встречи он назвал отношения России и Саудовской Аравии стабильными и хорошими, отметив вместе с тем положительное развитие в сферах политического взаимодействия, экономики и в гуманитарных областях. Бен Сальман, в свою очередь, назвал Путина особенным гостем для королевства.

На следующий день, 7 декабря, президент России встретился в Тегеране с Раиси. После переговоров Путин отметил, что товарооборот России и Ирана достиг почти $5 млрд, только за прошлый год он вырос на 20%. Отношения между государствами развиваются очень хорошо, продолжается сотрудничество в сфере энергетики и образования.