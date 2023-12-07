Путин заявил о достижении почти $5 млрд товарооборота РФ и Ирана

Президент России Владимир Путин в четверг, 7 декабря, на встрече с президентом Ирана Эбрахимом Раиси в Москве заявил, что товарооборот двух стран достиг почти $5 млрд, только за прошлый год он вырос на 20%.

«У нас большие инфраструктурные проекты, мы давно уже обсуждаем, сейчас пришли к практической реализации строительства железной дороги «Север – Юг». Работаем, естественно, традиционно в области энергетики. В сфере образования — у нас учится значительное количество иранских студентов. В общем, достаточно активно идет работа практически по всем направлениям», — рассказал он.

Президент также добавил, что в конце декабря намечено подписание соглашения о создании зоны свободной торговли между Ираном и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС). Это создаст дополнительные возможности для расширения взаимодействия, объяснил он.

Ранее в этот же день Раиси прибыл в РФ для переговоров с российским коллегой для обсуждения конфликта на Ближнем Востоке, а также политического и торгово-экономического сотрудничества Москвы и Тегерана.

Также 7 декабря президент АвтоВАЗа Максим Соколов сообщил, что компания может начать поставки автомобилей Lada в Иран с 2024 года. По его словам, переговоры с иранской стороной продолжаются. Помимо прямых продаж возможна организация крупноузловой сборки автомобилей. Соколов также отметил, что АвтоВАЗ планирует в среднесрочном плане увеличить объем экспорта до 100 тыс. автомобилей в год.