Путин обсудил по телефону с президентом Египта ситуацию в секторе Газа

Президенты России и Египта Владимир Путин и Абдул-Фаттах Халил ас-Сиси обсудили по телефону ситуацию в секторе Газа и доставку туда гуманитарной помощи. Об этом 9 декабря сообщил официальный представитель Ас-Сиси.

Кроме того, он отметил, что российский и египетский лидеры договорились продолжать добиваться установления режима прекращения огня в Газе.

«Лидеры отметили необходимость того, чтобы международное сообщество взяло на себя ответственность в этом отношении, учитывая важность согласования международных усилий по достижению справедливого соглашения и всеобъемлющего урегулирования палестинского вопроса на основе решения о двух государствах», — передает заявление представителя египетского президента портал Real Estate Egypt.

21 ноября Путин в ходе внеочередного онлайн-саммита БРИКС выразил признательность президенту Египта за помощь в возвращении россиян из сектора Газа. Он отметил также, что Россия призывает объединить усилия мирового сообщества в прекращении палестино-израильского конфликта.

Предыдущий разговор лидеров РФ и Египта состоялся 14 ноября. Тогда Путин и ас-Сиси выразили глубокую обеспокоенность беспрецедентным ростом жертв среди мирного населения, включая тысячи детей и женщин в секторе Газа. В Кремле тогда отметили, что подходы РФ и Египта по урегулированию ситуации созвучны: необходимо создать на общепринятой международно-правовой основе независимое Палестинское государство, которое могло бы сосуществовать с Израилем в мире и безопасности.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло Израиль массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.