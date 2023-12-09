Реклама
Прямой эфир
Общество
В Москве задержан подозреваемый в вооруженном нападении на сотрудников Росгвардии
Политика
Собрание инициативной группы избирателей Путина пройдет 16 декабря в «Зарядье»
Общество
Замгендиректора гимназии в Брянске задержали после стрельбы в учреждении
Мир
Госдеп призвал власти Ирака наказать виновных в обстреле посольства США
Культура
РЕН ТВ и Пятый канал завоевали ТЭФИ в нескольких номинациях
Общество
Более 35 рейсов задержаны в аэропортах Москвы
Общество
Медиагруппе «Россия сегодня» исполнилось 10 лет
Мир
В США предложили создать новую ядерную державу у границ РФ
Происшествия
В новосибирской школе ученицы избили девочку
Армия
Десантники ВС РФ сбили дрон ВСУ «Баба Яга» с помощью воздушного тарана
Мир
Не менее 310 палестинцев убиты за сутки в секторе Газа
Мир
В США сотрудникам посольства РФ отказали в почтении памяти советских солдат
Армия
Армия РФ поразила три украинские бригады на краснолиманском направлении
Мир
В КНДР назвали военную помощь Украине самоубийством
Армия
Группировка «Юг» уничтожила две украинские бронемашины и миномет
Сюжет:

Путин обсудил по телефону с президентом Египта ситуацию в секторе Газа

0
Фото: ТАСС/МЧС России
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президенты России и Египта Владимир Путин и Абдул-Фаттах Халил ас-Сиси обсудили по телефону ситуацию в секторе Газа и доставку туда гуманитарной помощи. Об этом 9 декабря сообщил официальный представитель Ас-Сиси.

Кроме того, он отметил, что российский и египетский лидеры договорились продолжать добиваться установления режима прекращения огня в Газе.

«Лидеры отметили необходимость того, чтобы международное сообщество взяло на себя ответственность в этом отношении, учитывая важность согласования международных усилий по достижению справедливого соглашения и всеобъемлющего урегулирования палестинского вопроса на основе решения о двух государствах», — передает заявление представителя египетского президента портал Real Estate Egypt.

Управа на жизнь: Израиль может столкнуться с открытием третьего фронта
В то время как война развернулась в Газе, палестинцев выселяют с территории Западного берега

21 ноября Путин в ходе внеочередного онлайн-саммита БРИКС выразил признательность президенту Египта за помощь в возвращении россиян из сектора Газа. Он отметил также, что Россия призывает объединить усилия мирового сообщества в прекращении палестино-израильского конфликта.

Предыдущий разговор лидеров РФ и Египта состоялся 14 ноября. Тогда Путин и ас-Сиси выразили глубокую обеспокоенность беспрецедентным ростом жертв среди мирного населения, включая тысячи детей и женщин в секторе Газа. В Кремле тогда отметили, что подходы РФ и Египта по урегулированию ситуации созвучны: необходимо создать на общепринятой международно-правовой основе независимое Палестинское государство, которое могло бы сосуществовать с Израилем в мире и безопасности.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло Израиль массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023