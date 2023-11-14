Лидеры РФ и Египта выразили обеспокоенность ростом жертв в секторе Газа

Президент РФ Владимир Путин и его египетский коллега Абдель Фаттах ас-Сиси провели телефонный разговор, в ходе которого выразили обеспокоенность высоким числом жертв среди мирного населения сектора Газа. Об этом 14 ноября сообщили в Telegram-канале Кремля.

«Продолжено обсуждение крайне обострившейся ситуации в зоне палестино-израильского конфликта. С обеих сторон выражена глубокая обеспокоенность беспрецедентным ростом жертв среди мирного населения, включая тысячи детей и женщин», — говорится в заявлении.

Лидеры обеих стран подчеркнули принципиальную важность скорейшего прекращения кровопролития, освобождения заложников и оказания гуманитарной помощи мирному населению Газы.

В Кремле отметили, что подходы РФ и Египта по урегулированию ситуации созвучны: необходимо создать на общепринятой международно-правовой основе независимое Палестинское государство, которое могло бы сосуществовать с Израилем в мире и безопасности.

Контакт президентов России и Египта продолжится, добавили по итогам телефонного разговора.

Ранее сообщалось, что в ходе переговоров Путин и Абдель Фаттах ас-Сиси обсудили, в частности, доставку гуманитарной помощи в Газу и эвакуацию из анклава иностранцев. Отмечается, что разговор состоялся по инициативе российской стороны.

14 ноября сообщалось, что самолет с эвакуированными из сектора Газа россиянами вылетел из Египта. Граждан России эвакуировал борт МЧС. Это уже второй самолет с россиянами из Египта, на его борту находятся 98 российских граждан. По информации «Известий», в Каире еще один борт ждет россиян, однако информации о времени его вылета пока нет.

В этот же день спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД России Михаил Богданов встретился в Москве с послом Египта Назихом Нагари и поблагодарил за эвакуацию россиян.

Эвакуированные из сектора Газа россияне, которые находились в Каире 14 ноября, рассказали «Известиям», что их жилье уничтожено в результате массированных обстрелов. По словам пострадавших, населенные пункты бомбили каждую ночь. Одна из местных жительниц рассказала, что в одной из таких атак погибли ее родственники.

В свою очередь, в МИД РФ заявили, что эвакуация продолжится до вывоза всех россиян. В дипведомстве добавили, что российская сторона признательна представителям египетских, израильских, катарских и палестинских властей за эффективное содействие.

7 октября палестинское движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу, который был осуществлен со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары.

Согласно последним данным, число погибших в секторе Газа превысило 11 тыс. человек, еще 27,5 тыс. пострадали. С израильской стороны погибли 1,4 тыс. человек, еще 5,6 тыс. пострадали.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.