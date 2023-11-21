Путин поблагодарил президента Египта за помощь в возвращении россиян из Газы

Президент РФ Владимир Путин 21 ноября на внеочередном онлайн-саммите БРИКС выразил признательность президенту Египта Абделю Фаттах Ас-Сиси за помощь в возвращении россиян из сектора Газа.

«Не могу не выразить еще раз большую признательность президенту Ас-Сиси и всем египетским коллегам за помощь в решении многих непростых вопросов, связанных с обеспечением приема и отправки на родину россиян, выбравшихся из зоны конфликта», — сказал он.

Российский лидер указал на то, что РФ призывает объединить усилия мирового сообщества в прекращении палестино-израильского конфликта.

Также Путин отметил, что гуманитарные паузы в Газе нужны для освобождения заложников и эвакуации людей, но лучше долгосрочное перемирие.

«Такие гуманитарные паузы — а лучше, конечно, полноценное прекращение огня — необходимы для продолжения усилий по освобождению заложников и эвакуации мирного населения и иностранных граждан из сектора Газа», — подчеркнул глава РФ.

Накануне в МИД РФ заявили, что в ближайшие дни из зоны палестино-израильского конфликта планируется вывезти остающихся там российских граждан и членов их семей. В ведомстве уточнили, что всего из анклава через КПП «Рафах» в Египет удалось вывести 561 человека, из которых 525 доставили в Россию. Также министерство указало, что эвакуация продолжится до вывоза всех россиян из сектора Газа.

Ранее в этот день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что голос БРИКС в обновленном, расширенном составе должен быть услышан во всем мире. Так, по итогам мероприятия ожидается совместное заявление стран — участниц блока.

7 октября палестинское движение ХАМАС подвергло Израиль массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.