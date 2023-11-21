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Песков сообщил о проведении 21 ноября внеочередного саммита БРИКС по сектору Газа

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Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko
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По ситуации вокруг обострения палестино-израильского конфликта вечером во вторник, 21 ноября, будет проведен внеочередной саммит БРИКС. Он пройдет в формате видеоконференции (ВКС) при участии российского президента Владимира Путина, о чем сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на брифинге.

«Состоится очень важный внеочередной саммит БРИКС, который был инициирован председателем из ЮАР по теме палестино-израильского конфликта, по ситуации вокруг Газы», — указал Песков.

Он отметил, что голос объединения в новом составе должен быть услышан в мире.

«Естественно, голос БРИКС уже в новом, расширенном, составе должен быть услышан в мире, поэтому состоится выступление главы государства, и мы ожидаем, что будет принято совместное заявления по итогам этого саммита, который пройдет в режиме видеоконференции», — сказал Песков.

БРИКС (BRICS) — межгосударственное неформальное объединение стран с динамично развивающейся экономикой: России, Бразилии, Индии, Китая и Южно-Африканской Республики (ЮАР).

О том, что президент РФ примет участие во внеочередном саммите объединения для обсуждения палестино-израильского конфликта, пресс-служба Кремля сообщала накануне.

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В пресс-службе президента председательствующей в объединении Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирила Рамафосы 20 ноября сообщили, что на внеочередное мероприятие приглашены лидеры новых государств — членов объединения: Саудовской Аравии, Аргентины, Египта, Эфиопии, Ирана и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Участие в нем примет и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, с начала обострения более 13,3 тыс. человек погибли в секторе Газа, 5,6 тыс. из них — дети. Число пострадавших при этом превышает 31 тыс. Со стороны Израиля погибли более 1,4 тыс. человек, еще 5,6 тыс. пострадали.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.

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