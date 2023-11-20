Лидеры стран БРИКС проведут видеоконференцию по ситуации в Газе 21 ноября

Лидеры стран БРИКС проведут в формате видеоконференции экстренную встречу по ситуации в секторе Газа. Мероприятие запланировано на 21 ноября, сообщает пресс-служба президента председательствующей в объединении Южно-Африканской Республики (ЮАР) Сирила Рамафосы.

«Лидеры стран БРИКС — Бразилии, России, Индии и Китая — соберутся на внеочередную встречу в виртуальном формате», — сказано в сообщении.

Как указано, на мероприятие также приглашены лидеры новых государств — членов объединения: Саудовской Аравии, Аргентины, Египта, Эфиопии, Ирана и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ). Кроме того, участие примет генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

По итогам встречи планируется совместное заявление.

7 октября палестинское движение ХАМАС подвергло Израиль массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

По последним данным, с начала обострения конфликта на Ближнем Востоке более 13 тыс. человек погибли в секторе Газа, при этом число пострадавших превысило 30 тыс. Со стороны Израиля жертвами стало свыше 1,4 тыс., еще 5,6 тыс. получили ранения.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.