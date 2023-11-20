В МИД РФ заявили об эвакуации из Газы оставшихся россиян в ближайшие дни

Оставшихся россиян планируется эвакуировать из сектора Газа в ближайшие дни. Об этом 20 ноября заявили в МИД РФ.

«Скоординированная работа МИДа, МЧС и других профильных ведомств, наших дипмиссий в Каире, Тель-Авиве, Рамалле и Дохе продолжается. В ближайшие дни из зоны конфликта планируется вывезти остающихся там российских граждан и членов их семей», — сказано в сообщении дипведомства.

Министерство указало, что всего из анклава через КПП «Рафах» в Египет удалось вывести 561 человека, из которых 525 доставили в Россию.

Кроме того, МИД РФ сообщил, что 20 ноября замглавы российского дипведомства Михаил Богданов принял посла Бразилии в Москве Родриго де Лиму Баэну Соареса. На встрече они обсудили ситуацию с Палестиной и Израилем, а также катастрофическую гуманитарную обстановку в секторе Газа.

Кроме того, они затронули вопросы проведения эвакуации из анклава граждан РФ и Бразилии, а также координацию урегулирования в рамках БРИКС конфликтов на Ближнем Востоке и в Африке.

В ночь на 20 ноября в МЧС РФ сообщили о прибытии пятой группы из 117 эвакуированных из сектора Газа россиян в московский аэропорт Домодедово.

Ранее в этот день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал, что Москва ведет напряженную работу по выезду граждан РФ из сектора Газа на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке. Он добавил, что к настоящему моменту уже чуть меньше половины желающих смогли попасть на российскую территорию и этот процесс будет продолжаться.

13 ноября в МИД РФ указали, что эвакуация продолжится до вывоза всех россиян из сектора Газа. В дипведомстве добавили, что российская сторона признательна представителям египетских, израильских, катарских и палестинских властей за эффективное содействие.

7 октября палестинское движение ХАМАС подвергло Израиль массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день израильская сторона начала наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от этих условий.