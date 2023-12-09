МЧС предупредило об аномальных морозах в Москве 10 и 11 декабря

В воскресенье и понедельник, 10 и 11 декабря, в Москве ожидаются аномальные морозы. Об этом 9 декабря предупредили в главке МЧС России по столице.

«10 и 11 декабря в Москве сохранится аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 7–10 градусов ниже климатической нормы», — сказано в сообщении ведомства.

Жителей и гостей города призываются одеваться теплее, а также не оголять на улице лицо, пальцы и щиколотки.

«На морозе старайтесь не стоять, двигайтесь. Наденьте головной убор (30% тепла теряется при непокрытой голове), — сказано в рекомендациях московского главка МЧС РФ.

Для обогрева гражданам рекомендовано использовать магазины, подъезды жилых домов. После прихода домой не стоит сразу пить горячий чай и принимать горячий душ.

«Организм должен в течение 20–30 минут адаптироваться к комнатной температуре», — добавляется в сообщении.

Автомобилистам рекомендовали соблюдать ПДД и иметь запас топлива, инструменты, а также теплые вещи в машине.

Ранее в этот день научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что потепление до –10 градусов ночью и –3...–9 градусов днем прогнозируется в Москве с понедельника, 11 декабря.