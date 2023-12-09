Вильфанд спрогнозировал в Москве потепление с метелями с 11 декабря

Потепление до –10 градусов ночью и –3...–9 градусов днем прогнозируется в Москве с понедельника, 11 декабря. Об этом 9 декабря сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Метеоролог отметил, что москвичей также ожидает ветер и снег.

«В начале следующей недели температура начнет повышаться, хоть и будет еще оставаться ниже нормы. Ночью будет уже около –10 градусов, а днем — в диапазоне –3...–9 градусов. Но потепление это москвичам не удастся почувствовать особо, к сожалению, — прогнозируются снег, ветер 7–12 м/с, метели», — сообщил он.

Научный руководитель Гидрометцентра сообщил, что сильного снегопада не будет, но ожидаются метели, из-за которых в следующие выходные вырастут сугробы размером с полметра.

«Они и сейчас внушительные, а будут минимум 45 см. Обычно такая высота бывает только в конце зимы за счет накопления осадков за весь период», — рассказал Вильфанд.

Ранее, 8 декабря, сообщалось, что в Москве и Подмосковье из-за аномально холодной погоды до 21:00 субботы, 9 декабря, продлен «оранжевый» уровень погодной опасности. Режим начал действовать в столице с 5 декабря, так как в эти дни, предупредили синоптики, среднесуточная температура воздуха будет на 7–14 градусов ниже климатической нормы.