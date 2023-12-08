«Оранжевый» уровень опасности в Москве из-за мороза продлен до вечера 9 декабря

В Москве и Подмосковье из-за аномально холодной погоды до 21:00 субботы, 9 декабря, продлен «оранжевый» уровень погодной опасности. Об этом 8 декабря сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Режим начал действовать в столице с 5 декабря, так как в эти дни, предупредили синоптики, среднесуточная температура воздуха будет на 7–14 градусов ниже климатической нормы.

«Оранжевый» уровень — предпоследний в перечне уровней погодной опасности. Он означает «погода опасна, имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба».

До этого, 5 декабря, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что морозная погода на большей части России продлится по меньшей мере до конца недели. В тот же день в Москве и области объявили «оранжевый» уровень погодной опасности из-за очень низкой температуры.

6 декабря Вильфанд рассказал, что начавшаяся в Москве зима будет сопровождаться резкими перепадами температуры. До конца текущей недели, а также в начале следующей температурные аномалии будут немного меньше: не 9–12 градусов, а –5 градусов. Также он рассказал о погоде в столице в новогоднюю ночь. По словам специалиста, новогодняя ночь определенно пройдет со снегом.