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«Оранжевый» уровень погодной опасности объявили в Москве и Подмосковье

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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Гидрометцентр объявил «оранжевый» уровень погодной опасности в Москве из-за очень низких температур. Это следует из данных прогностической карты на сайте учреждения во вторник, 5 декабря.

«Степень интенсивности опасных явлений: «оранжевый» — погода опасна», — говорится в тексте.

Предупреждение о низких температурах в столице и Московской области действует до 23:00 8 декабря, пишет «Москва 24».

При этом аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 7–10 градусов ниже климатической нормы ожидается с 5 по 9 декабря, уточняет RT.

В пятницу в Москве прогнозируется температура минус 14–16 градусов, в субботу и воскресенье температура упадет до минус 13–18 градусов днем, а ночью — до минус 12–20 градусов.

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Накануне в московском главке МЧС РФ предупредили, что при резкой смене температуры может возникнуть значительная нагрузка на сердечно-сосудистую систему, пишет «Ридус». Спасатели рекомендовали не оголять на улице щеки, уши, нос, запястья, пальцы и щиколотки и не стоять на морозе.

Накануне в Москве объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра, сообщается на сайте kp.ru.

При этом сугробы в Москве достигли рекордной высоты, сообщает телеканал «360». На метеостанции ВДНХ она составила 37 см. По словам научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда, в ближайшее время снег таять не будет. Он предупредил, что аномальные холода на большей части России продлятся по меньшей мере до конца недели, передает НСН.

На фоне пришедшего в столицу снегопада трудности испытали местные аэропорты. Так, было частично блокировано авиасообщение в аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево, сообщает телеканал «Звезда».

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