Вильфанд предрек неустойчивую зиму в Москве

Начавшаяся в Москве зима будет сопровождаться резкими перепадами температуры. Об этом в среду, 6 декабря, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В беседе с агентством городских новостей «Москва» специалист отметил, что зима ожидается неоднородной. До конца текущей недели, а также в начале следующей погода будет холодной. Согласно предварительным прогнозам, аномалии будут немного меньше: не 9–12 градусов, а –5 градусов. Примерно 13–14 декабря, по словам Вильфанда, возможны процессы, указывающие на неоднородность зимы, отмечает телеканал «360».

«Нынешней зимой количество дней с температурой минус 15 градусов — это морозная погода для зимы — будет встречаться чаще, чем обычно», — отметил Вильфанд.

То же, по его словам, касается и оттепелей, пишет НСН. В целом ожидаются существенные колебания температур.

В этот же день Роман Вильфанд рассказал о погоде в столице в новогоднюю ночь. По его словам, новогодняя ночь определенно пройдет со снегом. В настоящее время высота сугробов составляет свыше 30 см. По прогнозам, она останется примерно такой же до середины декабря. Как отмечает RT, для таяния такого объема необходимо, чтобы восемь дней подряд в столице было +10 градусов. Такого, как отмечает ИА «Регнум», в это время года в столице не бывает.