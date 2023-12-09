Синоптики спрогнозировали снег и до –14 градусов в Москве 9 декабря
Облачно, осадки в виде снега, гололедица и до –14 градусов — такая погода ожидает жителей столичного региона в субботу, 9 декабря. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.
Температура воздуха в Москве будет варьироваться в диапазоне –14…–12 градусов.
В Московской области прогнозируют –17…–12 градусов.
Ожидается восточный и юго-восточный ветер со скоростью 6–11 м/c.
Атмосферное давление составит 759–761 мм ртутного столба.
Ранее, 8 декабря, сообщалось, что в Москве и Подмосковье из-за аномально холодной погоды до 21:00 субботы, 9 декабря, продлен «оранжевый» уровень погодной опасности. Режим начал действовать в столице с 5 декабря, так как в эти дни, предупредили синоптики, среднесуточная температура воздуха будет на 7–14 градусов ниже климатической нормы.
До этого, 6 декабря, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что начавшаяся в Москве зима будет сопровождаться резкими перепадами температуры.