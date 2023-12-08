Суд в Москве оштрафовал Google еще на 4 млн рублей за фейки о СВО
Мировой судья 422-го судебного участка Таганского района Москвы оштрафовал американскую компанию Google на 4 млн рублей за отказ удалить из YouTube видеоролики с недостоверной информацией о специальной военной операции России по защите Донбасса. Об этом стало известно 8 декабря из решения суда.
«Google Llc. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.7.10, частью 4 КоАП РФ. Назначено наказание в виде административного штрафа в размере 4 млн рублей», — цитирует «РИА Новости» решение судьи Александры Михалевой.
Как указано в материалах дела, Роскомнадзор в августе направлял Google предписание удалить в срок до 17 сентября все видеоролики из YouTube, где содержится недостоверная «общественно-значимая информация о российских военных, якобы убитых на территории Украины». Поскольку этого сделано не было, ведомство обратилось в суд.
До этого, 14 сентября, мировой суд в Москве оштрафовал Google еще на 15 млн рублей за отказ локализовать данные россиян. Компанию признали виновной по ч. 9 ст. 13.11 КоАП РФ («Повторное невыполнение оператором обязанности по обеспечению записи, систематизации, накопления, хранения или извлечения персональных данных граждан Российской Федерации»).
Ранее, 27 октября, Таганский суд Москвы зарегистрировал протоколы в отношении Google, составленные Роскомнадзором за неоднократные отказы удалить информацию, запрещенную в РФ. В частности, удалению подлежали видео, содержащие недостоверные данные о спецоперации на Украине.
В мае суд мирового участка Таганского района Москвы оштрафовал американскую компанию также на 3 млн рублей за неудаление запрещенной информации.