Google грозит очередной штраф в РФ за неудаление запрещенной информации

Таганский суд Москвы зарегистрировал протоколы в отношении компании Google, составленные Роскомнадзором за неоднократные отказы удалить информацию, запрещенную в России. Об этом в пятницу, 27 октября, информационному агентству «Интерфакс» сообщила пресс-секретарь суда Зульфия Гуринчук.

«В суд поступил административный протокол в отношении Google LLC, обвиняемого в совершении правонарушения, предусмотренного ч.5 ст.13.11 («Повторное совершение административного правонарушения»)», — уточнила она.

Гуринчук добавила, что дата рассмотрения пока не назначена.

Роскомнадзор выдвинул претензию в отношении компании ввиду неоднократных отказов Google удалять ложные сведения о спецоперации на Украине.

В случае доказательства вины корпорации грозит штраф от 1/20 до 1/10 совокупного размера суммы годовой выручки.

Ранее, 25 октября, в Таганском суде сообщили, что компаниям Telegram, Google и американской IT-корпорации Akamai Technologies грозят штрафы до 4 млн рублей за отказ удалять запрещенную в России информацию. Рассмотрение материалов Akamai Technologies и Telegram назначено на 21 ноября, Google LLC — на 14 ноября.

Google неоднократно привлекалась к административной ответственности за нарушение российского законодательства по части отказа удалять запрещенную информацию. Так, в августе мировой суд в Москве оштрафовал компанию на 3 млн рублей также за неудаление информации, запрещенной в РФ.

До этого, 27 июня, суд оштрафовал Google в двойном размере, на 4 млрд рублей, за неуплату ранее назначенного штрафа.

В мае суд мирового участка Таганского района Москвы оштрафовал американскую компанию также на 3 млн рублей за неудаление запрещенных данных.