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Суд в Москве оштрафовал Google еще на 15 млн рублей за отказ локализовать данные

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Фото: РИА Новости/Алексей Витвицкий
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Мировой суд в Москве оштрафовал американскую компанию Google еще на 15 млн рублей за отказ локализовать данные россиян. Об этом 14 ноября сообщает корреспондент «Известий» из зала суда.

Компания Google признана виновной по ч. 9 ст. 13.11 КоАП РФ («повторное невыполнение оператором обязанности по обеспечению записи, систематизации, накопления, хранения или извлечения персональных данных граждан Российской Федерации»).

Летом 2022 года мировой суд Таганского района Москвы рассмотрел административные протоколы, составленные Роскомнадзором в отношении иностранных компаний, не локализовавших базы данных российских пользователей на территории РФ. Тогда Google LLC была оштрафована на 15 млн рублей за повторный отказ локализовать личные данные пользователей в России.

В 2021 году штраф составил 3 млн рублей, который компания своевременно оплатила.

Компания Google и ее информационные ресурсы неоднократно привлекались к административной ответственности за нарушение российского законодательства по части отказа удалять запрещенную информацию, а также из-за отказа локализовать данные россиян в РФ.

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Ранее, 27 октября, Таганский суд Москвы зарегистрировал протоколы в отношении Google, составленные Роскомнадзором за неоднократные отказы удалить информацию, запрещенную в России. В частности, удалению подлежали видео, содержащие недостоверные данные о спецоперации на Украине.

В мае суд мирового участка Таганского района Москвы оштрафовал американскую компанию также на 3 млн рублей за неудаление запрещенной информации.

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