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Суд в России может взыскать с Google до 18 млн рублей штрафа

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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В Мировом суде Таганского района Москвы в пятницу, 27 мая, зарегистрировали выписанный ранее Роскомнадзором административный протокол в отношении американской компании Google. Причиной стало повторное правонарушение в виде отказа от локализации данных россиян на территории России.

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«В суд поступил административный протокол в отношении Google LLC, составленный по ч.9 ст. 13.11 КоАП РФ («Повторное невыполнение оператором при сборе персональных данных обязанности по обеспечению записи, систематизации, накопления, хранения персональных данных граждан РФ с использованием баз данных, находящихся на территории РФ»)», — заявили в суде агентству «Интерфакс», отметив, что правонарушение грозит Google финансовым взысканием в размере от шести до 18 млн рублей.

Заседание состоится 16 июня.

Закон о локализации персональных данных заключается в том, что юридическим лицам, работающим с данными граждан РФ, запрещено собирать и хранить эти данные за рубежом — они обязаны локализовать базы данных на территории России. Закон этот вносит важные изменения в ФЗ № 152 «О персональных данных», вступивший в силу еще в 2007 году.

Накануне, 26 мая, Федеральная служба судебных приставов (ФССП) отчиталась о полном взыскании с компании Google штрафа на сумму более 7,7 млрд рублей за систематическое неудаление запрещенного российским законодательством контента.

Исполнительное производство о взыскании с Google 7,2 млрд рублей оборотного штрафа и 505 млн рублей исполнительского сбора прекращено, долг компании погашен.

18 мая стало известно, что дочерняя компания Google в РФ намерена обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании собственного банкротства. Компания заявила, что с 22 марта 2022 года «предвидит собственное банкротство и невозможность исполнения денежных обязательств».

Как пояснил в беседе с «Известиями» аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин, после признания дочерней компании Google в России банкротом она перестанет заниматься коммерцией в стране. При этом бесплатные сервисы компании продолжат работу в России.

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