Портальный отчет: число фейковых сайтов Google выросло в два раза

Количество фейковых сайтов, которые мимикрируют под сервисы Google, выросло более чем в два раза за последние полгода , выяснили «Известиям». Таким образом мошенники подготовили «инфраструктуру» к 1 декабря — с этого дня американская компания начнет удалять аккаунты пользователей, неактивные более двух лет. Скорее всего, мошенники будут предлагать людям восстановить доступ или избежать скорого удаления аккаунта, а на самом деле постараются выманивать у них и пароли к действующим профилям и другие личные данные , пояснили специалисты по информационной безопасности. Одним из инструментов обмана станут Telegram-боты.

Подделки под Google размножаются

Число фейковых сайтов, имитирующих сервисы Google, выросло более чем в два раза за последние полгода — с 615 в мае до 1400 в октябре , рассказали «Известиям» в компании ГК «Солар». Это связано с тем, что как раз в мае нынешнего года корпорация заявила о намерении с 1 декабря начать удаление неактивных профилей пользователей , пояснила эксперт центра мониторинга внешних цифровых угроз компании Solar AURA Диана Селехина.

— Действительно, количество сайтов, мимикрирующих под сервисы Google, значительно увеличилось с мая нынешнего года. Злоумышленники активно подстраиваются под любую информационную повестку и это как раз тот самый случай, — сказал руководитель департамента информационно-аналитических исследований компании T.Hunter Игорь Бедеров.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

По сути, все полгода киберпреступники активно готовили «инфраструктуру», которую начнут использовать после 1 декабря, играя на опасениях людей потерять доступ к сервисам Google , отметил специалист.

Справка «Известий» Google начнет удалять неактивные профили пользователей с 1 декабря. Сначала компания избавится от учетных записей с нулевой активностью — это те аккаунты, в которые заходили ровно один раз — только тогда, когда их создавали. Затем компания переключится на тех, кто не пользовался сервисами более двух лет. В таких случаях Google будет высылать предупреждения в том числе на резервную почту. Вместе с аккаунтом и перепиской на Gmail, безвозвратно будет удаляться информация, которую пользователи сохраняли на других сервисах Google — YouTube, Drive, Workspace, Google Photo. Чтобы сохранить аккаунт, пользователю достаточно проявить хотя бы какую-то активность, авторизовавшись: проверить или отправить почту, просмотреть ролик на YouTube, загрузить любое приложение из Google Play и т.д.

Как будут действовать мошенники

Схема мошенничества скорее всего будет выглядеть следующим образом. Пользователю будет приходить фишинговая рассылка с уведомлением о скором удалении его аккаунта и доступа к сервисам Google. Здесь же будет предложение перейти по ссылке и сохранить доступ. Эта ссылка приведет на сайт мошенников. А там, чтобы сохранить доступ, будет предложено поделиться информацией — например, логином и паролем к почте Gmail, или резервному адресу электронной почты. И таким образом, мошенники смогут получить над ними контроль.

В качестве одного из инструментов обмана будут использоваться боты в Telegram, уверены специалисты.

— Боты в Telegram — довольно частое явление в мошеннических схемах. Как правило, они предлагают ту или иную услугу, но, чтобы ее получить, пользователь должен ввести персональные данные или платежную информацию. Никакой услуги после этого ему не оказывают, а данные попадают к мошенникам, — сказал Евгений Волошин.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Корреспондент «Известий» обнаружил в Telegram несколько ботов, которые уже сейчас предлагают восстановить учетную запись Google и все данные, которые там хранились (хотя после реального удаления, восстановление невозможно даже теоретически). В одном из них акцент делался на возможности восстановить видео, которое когда-то загружалось на YouTube. Для восстановления доступа требовалось ввести данные действующей электронной почты и пароль.

Потеря доступа даже к неиспользуемому аккаунту опасна по целому ряду причин, объяснил ведущий специалист департамента Digital Risk Protection компании F.A.C.C.T. Евгений Егоров.

— Например, неиспользуемый электронный адрес может быть указан как резервный для основного. Поэтому, потеряв доступ к такой учетной записи, человек не сможет менять пароли на основном аккаунте, что делает такой профиль более уязвимым для злоумышленников, — сказал специалист.

Украденные аккаунты злоумышленники могут использовать для регистрации на теневых форумах. По сути, мошенник получает возможность использовать личность человека для прикрытия, добавил директор департамента анализа защищенности и противодействия мошенничеству, BI.ZONE Евгений Волошин.

— На таких теневых форумах под личностью владельца хакеры могут распространять вредоносное ПО, продавать запрещенные вещи и так далее, — отметил Игорь Бедеров.

Фото: Global Look Press/Armin Durgut

Поэтому стоит не пренебрегать настройками безопасности даже резервного аккаунта. К любой учетной записи надо привязать телефон, установить двухфакторную аутентификацию, даже если ей не планируется часто пользоваться, сообщил Евгений Егоров.

Зачем компании удаляют неактивных пользователей

Мошенники часто взламывают неактивные учетные записи: на заброшенных аккаунтах годами не обновляются пароли, что делает их более легкой добычей для взлома. Мониторинг и удаление подобных неактивных аккаунтов — это в том числе превентивный шаг по предотвращению атак и мошеннических схем, объяснил Евгений Егоров.

Такие меры помогают поддерживать порядок и эффективность в базах данных компаний. Неактивные аккаунты, которые долгое время не используются, могут занимать место и ресурсы, которые могли бы быть использованы для активных пользователей, подчеркнул специалист.

Наконец, это связано с уважением к личной информации владельцев учетной записи. Если аккаунт не используется, данные, хранящиеся на нем, должны быть удалены, чтобы защитить приватность пользователей, резюмировал Артем Избаенков.