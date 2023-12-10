Дойдут до ручки: самовольную перепланировку проверят без прокуратуры

Жилищные инспекторы получат доступ в квартиры без разрешения прокуратуры, если выяснится, что собственники проводят самовольную перепланировку . Это будет сделано для экономии времени при проведении проверок . Как выяснили «Известия», такой законопроект получил положительное заключение комиссии Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан и может быть в ближайшее время внесен в нижнюю палату парламента. Инициативу приветствуют в профильном комитете ГД по строительству и ЖКХ, а также эксперты — они считают, что у контролеров в сфере ЖКХ должно быть больше прав на проверки .

Сэкономить время

Жилинспекторам планируют упростить доступ в квартиры, если выяснится, что собственники проводят самовольную перепланировку и не предоставляют жилплощадь для осмотра. Законопроект с такими нормами получил положительное заключение комиссии Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан и готовится к внесению в нижнюю палату парламента депутатами Самарской губернской думы, выяснили «Известия».

« Проектируемые нормы направлены на усиление контроля за соблюдением гражданами, ИП и юрлицами обязательных требований к перепланировке помещений в многоквартирном доме , что является ответом на сложившуюся в течение последних лет ситуацию по учащению случаев причинения вреда жизни и здоровья из-за их нарушения», — говорится в заключении профильной комиссии ГД (есть у «Известий»).

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Сегодня органы государственного жилищного надзора обязаны через суд получить разрешение, если собственники квартир откажут им в доступе в помещение , отмечается в документе. Однако помимо этого им необходимо согласовать свои действия с органами прокуратуры, что занимает у контролеров время .

«Исполнение судебного решения без уведомления органов прокуратуры безусловно обеспечит снижение излишней нагрузки и будет способствовать сокращению сроков самой процедуры. С учетом изложенного предлагаемый законопроект поддерживается », — отмечается в заключении.

На получение разрешения для осмотра квартир на предмет аварийности у контролеров сегодня может уйти несколько месяцев , пояснила «Известиям» глава комиссии по обеспечению жилищных прав граждан депутат Госдумы Галина Хованская.

Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

— За это время с домом может произойти всё что угодно, в том числе обрушение. Ведь бывают такие перепланировки, когда сносят несущие стены. Мы все помним недавний случай в Астрахани, где после такого переустройства одной квартиры рухнула пятиэтажка. Или случай в Москве, где собственник первого этажа пытался увеличить свою жилплощадь за счет подвала и копания земли под стеной дома, которая не выдержала и треснула, — привела пример парламентарий.

Справка «Известий» Причиной обрушения пятиэтажного дома в Астрахани стала перепланировка. Трагедия произошла вечером 16 ноября. В тот день очевидец сообщил в дежурную часть о появившейся трещине в стене здания на Вокзальной площади. Вскоре после его обращения обрушились третий и четвертый подъезды, повреждено около 20 квартир. До обрушения из здания чудом успели эвакуироваться 213 человек, в том числе 37 детей. Один человек погиб.

По ее словам, бывают ситуации, которые требуют от контролирующих органов немедленной реакции, поэтому эту инициативу самарской думы необходимо поддержать . Галина Хованская пояснила, что после получения всех отзывов законопроект будет официально внесен в Госдуму .

Как выяснили «Известия», документ за подписью главы регионального самарского парламента Геннадия Котельникова направлен на имя спикера Госдумы Вячеслава Володина для прохождения законодательной экспертизы.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

— Этой инициативой мы хотим повысить эффективность работы жилищных инспекций, которые смогут более оперативно реагировать на обращения граждан. Проблема, которую она должна решить, актуальна не только для Самарской области, но и для всех регионов . Ведь жилищная инспекция с положительным решением суда может и не получить разрешение на проверку со стороны прокуратуры, — пояснил «Известиям» зампред комитета по ЖКХ, топливно-энергетическому комплексу и охране окружающей среды Самарской губернской думы Денис Волков.

«Известия» направили запрос в Генпрокуратуру с предложением оценить перспективы поддержки инициативы.

Никаких ограничений

Проблема, когда прокуратура не дает согласие на проверки, обусловлена мораторием на их проведение , считает зампред комитета по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

— Плановых проверок вообще не стало, а внеплановые проводятся только по согласованию с прокуратурой и при условии, что существует угроза жизни и здоровью . Это касается не только проверки перепланировок, но и других проверок, в том числе по содержанию общего имущества в многоквартирных домах. Поэтому, к сожалению, действительно, ограничения проверок и неочевидность критериев прокуратуры, которая где-то разрешает, а где-то нет, существуют, — пояснила «Известиям» депутат.

По ее словам, сейчас бывают такие казусные истории, когда правоохранительные органы даже не могут проверить выполнение своих же предписаний .

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

— Поэтому нужно вносить поправки в законодательство о том, что все эти ограничения по проверкам не должны распространяться на жилищные отношения. Чтобы Роспотребнадзор, государственные жилинспекции выходили по всем жалобам граждан без ограничений , — считает депутат.

Исполнительный директор Ассоциации «ЖКХ-контроль города Москвы» Вера Москвина с этим мнением согласна.

— Когда в Конституции появилась статья, которая запретила любой доступ в квартиру без разрешения собственника, образовалось много проблем. С одной стороны, конечно, жилье должно быть защищено от воров и хулиганов. Но с другой — получается, что оно теперь защищено и от правоохранительных, надзорных органов , — пояснила она.