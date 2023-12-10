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Дойдут до ручки: самовольную перепланировку проверят без прокуратуры

Законопроект, упрощающий доступ жилинспекторов в квартиры, готовят к внесению в Госдуму
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Агарышев
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Жилищные инспекторы получат доступ в квартиры без разрешения прокуратуры, если выяснится, что собственники проводят самовольную перепланировку. Это будет сделано для экономии времени при проведении проверок. Как выяснили «Известия», такой законопроект получил положительное заключение комиссии Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан и может быть в ближайшее время внесен в нижнюю палату парламента. Инициативу приветствуют в профильном комитете ГД по строительству и ЖКХ, а также эксперты — они считают, что у контролеров в сфере ЖКХ должно быть больше прав на проверки.

Сэкономить время

Жилинспекторам планируют упростить доступ в квартиры, если выяснится, что собственники проводят самовольную перепланировку и не предоставляют жилплощадь для осмотра. Законопроект с такими нормами получил положительное заключение комиссии Госдумы по обеспечению жилищных прав граждан и готовится к внесению в нижнюю палату парламента депутатами Самарской губернской думы, выяснили «Известия».

«Проектируемые нормы направлены на усиление контроля за соблюдением гражданами, ИП и юрлицами обязательных требований к перепланировке помещений в многоквартирном доме, что является ответом на сложившуюся в течение последних лет ситуацию по учащению случаев причинения вреда жизни и здоровья из-за их нарушения», — говорится в заключении профильной комиссии ГД (есть у «Известий»).

Дрель
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Сегодня органы государственного жилищного надзора обязаны через суд получить разрешение, если собственники квартир откажут им в доступе в помещение, отмечается в документе. Однако помимо этого им необходимо согласовать свои действия с органами прокуратуры, что занимает у контролеров время.

«Исполнение судебного решения без уведомления органов прокуратуры безусловно обеспечит снижение излишней нагрузки и будет способствовать сокращению сроков самой процедуры. С учетом изложенного предлагаемый законопроект поддерживается», — отмечается в заключении.

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На получение разрешения для осмотра квартир на предмет аварийности у контролеров сегодня может уйти несколько месяцев, пояснила «Известиям» глава комиссии по обеспечению жилищных прав граждан депутат Госдумы Галина Хованская.

Квартира
Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

— За это время с домом может произойти всё что угодно, в том числе обрушение. Ведь бывают такие перепланировки, когда сносят несущие стены. Мы все помним недавний случай в Астрахани, где после такого переустройства одной квартиры рухнула пятиэтажка. Или случай в Москве, где собственник первого этажа пытался увеличить свою жилплощадь за счет подвала и копания земли под стеной дома, которая не выдержала и треснула, — привела пример парламентарий.

Справка «Известий»

Причиной обрушения пятиэтажного дома в Астрахани стала перепланировка. Трагедия произошла вечером 16 ноября. В тот день очевидец сообщил в дежурную часть о появившейся трещине в стене здания на Вокзальной площади. Вскоре после его обращения обрушились третий и четвертый подъезды, повреждено около 20 квартир. До обрушения из здания чудом успели эвакуироваться 213 человек, в том числе 37 детей. Один человек погиб.

По ее словам, бывают ситуации, которые требуют от контролирующих органов немедленной реакции, поэтому эту инициативу самарской думы необходимо поддержать. Галина Хованская пояснила, что после получения всех отзывов законопроект будет официально внесен в Госдуму.

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Как выяснили «Известия», документ за подписью главы регионального самарского парламента Геннадия Котельникова направлен на имя спикера Госдумы Вячеслава Володина для прохождения законодательной экспертизы.

Ремонт
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

— Этой инициативой мы хотим повысить эффективность работы жилищных инспекций, которые смогут более оперативно реагировать на обращения граждан. Проблема, которую она должна решить, актуальна не только для Самарской области, но и для всех регионов. Ведь жилищная инспекция с положительным решением суда может и не получить разрешение на проверку со стороны прокуратуры, — пояснил «Известиям» зампред комитета по ЖКХ, топливно-энергетическому комплексу и охране окружающей среды Самарской губернской думы Денис Волков.

«Известия» направили запрос в Генпрокуратуру с предложением оценить перспективы поддержки инициативы.

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Никаких ограничений

Проблема, когда прокуратура не дает согласие на проверки, обусловлена мораторием на их проведение, считает зампред комитета по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

Плановых проверок вообще не стало, а внеплановые проводятся только по согласованию с прокуратурой и при условии, что существует угроза жизни и здоровью. Это касается не только проверки перепланировок, но и других проверок, в том числе по содержанию общего имущества в многоквартирных домах. Поэтому, к сожалению, действительно, ограничения проверок и неочевидность критериев прокуратуры, которая где-то разрешает, а где-то нет, существуют, — пояснила «Известиям» депутат.

По ее словам, сейчас бывают такие казусные истории, когда правоохранительные органы даже не могут проверить выполнение своих же предписаний.

Роспотребнадзор
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

— Поэтому нужно вносить поправки в законодательство о том, что все эти ограничения по проверкам не должны распространяться на жилищные отношения. Чтобы Роспотребнадзор, государственные жилинспекции выходили по всем жалобам граждан без ограничений, — считает депутат.

Исполнительный директор Ассоциации «ЖКХ-контроль города Москвы» Вера Москвина с этим мнением согласна.

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— Когда в Конституции появилась статья, которая запретила любой доступ в квартиру без разрешения собственника, образовалось много проблем. С одной стороны, конечно, жилье должно быть защищено от воров и хулиганов. Но с другой — получается, что оно теперь защищено и от правоохранительных, надзорных органов, — пояснила она.

По ее словам, именно поэтому капитальные ремонты домов без допуска в квартиры проходят сегодня формально, а ведь в этом случае здания обречены на аварийность. Та же самая ситуация с перепланировкой, поэтому любые послабления в части проведения проверок состояния квартиры должны приветствоваться, резюмировала эксперт.

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