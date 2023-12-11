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Юрист рассказал, выгодно ли брать отпуск перед новогодними праздниками

Юрист Южалин: чтобы продлить новогодние каникулы, отпуск выгоднее брать в декабре
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Декабрь не самый плохой месяц для использования отпуска. Если выбирать между декабрем и январем, то однозначно выгоднее будет уйти в отпуск в декабре, рассказал «Известиям» 11 декабря руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин.

«Наличие в месяце нерабочих праздничных дней уменьшает количество рабочих часов в таком месяце. Для определения выгодности использования отпуска нужно помнить одно простое правило: чем меньше в месяце рабочих дней, тем невыгоднее использовать отпуск в это время. Если в месяце мало рабочих дней (или рабочих часов), выгоднее поработать в этом месяце и получить заработную плату», — отметил Южалин.

Так, по его словам, в январе 2024 года будет всего 17 рабочих дней (136 часов). Учитывая это, стоимость одного рабочего дня будет выше по сравнению с другими месяцами.

«В январе стоимость одного рабочего дня, скорее всего, будет выше стоимости одного дня отпуска, оплаченного по среднему показателю заработка сотрудника. Поэтому чтобы не потерять в деньгах, в январе имеет смысл работать, а не идти в отпуск.

Если же вы хотите продлить новогодние каникулы, имеет смысл взять отпуск накануне: например, в декабре. В этом году в этом месяце — 21 рабочий день, поэтому сильной потери в деньгах быть не должно», — посоветовал юрист.

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В сентябре было опубликовано другое исследование, которое показало, что больше половины россиян (66%) предпочитают проводить отпуск отдельно от своего партнера, а также вдалеке от города. Одна из главных причин такого решения — это желание провести время с друзьями (36%), так как выполнение домашних дел не позволяет общаться друг с другом часто.

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