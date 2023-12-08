Путин объяснил свое решение участвовать в выборах президента

Президент РФ Владимир Путин, отвечая на просьбу военного Артема Жоги об участии в выборах, заявил, что нынешнее время подтолкнуло его баллотироваться.

Спикер парламента Донецкой Народной Республики (ДНР) и участник спецоперации Жога выразил признательность действующему главе государства за его работу.

«Я в лице всего нашего народа, нашего Донбасса, наших воссоединенных земель хотел бы попросить вас принять участие в этих выборах потому, что работы очень много. Благодаря вашим действиям, вашему решению мы получили свободу, право выбора, и мы хотим принять участие в выборах президента РФ. Вы — наш президент», — сказал Жога.

Отвечая на просьбу военного, Путин отметил, что со временем всё-таки пришел к решению участвовать в выборах.

«Не буду скрывать, в разное время были разные мысли, но сейчас, вы правы, такое время, нужно решить. Я буду баллотироваться на должность президента Российской Федерации», — сказал Путин.

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