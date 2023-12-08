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Артем Жога прокомментировал решение Путина о выдвижении на новый срок

Жога: Путин сказал, что времена бывают разные, но сегодня он с народом
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Президент России Владимир Путин сообщил, что выдвинется на новый президентский срок, вся Россия его поддерживает, глава государства будет с народом, заявил 8 декабря спикер парламента Донецкой Народной Республики (ДНР) и участник спецоперации Артем Жога.

«Мы все, я с уверенностью это говорю, мы все на воссоединенных территориях, вся Россия, мы его поддерживаем. Это наш президент. С Владимиром Владимировичем победа будет за нами», — сказал он.

Жога отметил, что спросил Путина о том, будет ли он участвовать в президентской гонке. Все в Донбассе задавались вопросом, будет ли глава государства снова избираться на высший государственный пост. С этим вопросом к президенту Жога и ехал в Москву, признался он.

«Я сказал о том, что от лица жителей воссоединенных территорий, Донецкой и Луганской республик, Херсонской и Запорожской областей, от всех ребят-военнослужащих, от всех моих друзей и знакомых мы просим его принять участие в выборах президента Российской Федерации», — добавил Жога.

Он заключил, что Путин ответил утвердительно, подчеркнув, что будет с народом.

О намерении выдвинуть свою кандидатуру на грядущих выборах президента РФ российский лидер заявил ранее в пятницу после вручения медалей «Золотая звезда» Героям России в Кремле. Так он ответил на просьбу Жоги об участии в президентской кампании.

Ранее в этот день ЦИК утвердила трехдневное голосование, выборы будут проходить в период с 15 по 17 марта. При этом дистанционное электронное голосование (ДЭГ) будет проходить только в тех регионах, где оно уже было опробовано ранее, то есть не более чем в 30 субъектах РФ.

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7 декабря Совфед принял постановление о назначении выборов президента России на 17 марта 2024 года. Это дало официальный старт кампании по выборам главы государства.

15 ноября Путин подчеркнул, что любые попытки вмешательства в выборы будут пресекаться. Речь, в частности, идет о попытках внешнего и внутреннего воздействия, а также о давлении на избирательный процесс.

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