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Эрдоган назвал провокацией решение Франции оказать военную поддержку Армении

Эрдоган: решение Франции оказать военную помощь Армении является провокацией
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Фото: REUTERS/Alkis Konstantinidis
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Намерение Франции оказать военную поддержку Армении является провокацией, к тому же власти Франции не осознают, что на самом деле не помогают Армении, а наоборот. Об этом 8 декабря заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по возвращении из Греции.

«То, что делает Франция, является провокацией. Она должна знать, что она оказывает Армении не услугу, а, наоборот, совершает обратное», — цитирует главу государства агентство Anadolu.

Как напомнил турецкий лидер, Франция была участником Минской группы по Нагорному Карабаху, однако никакого результата от ее работы в этой группе не было.

«И в такой ситуации она вновь провоцирует Армению. Никакого результата от того, что вы пошлете бронетранспортеры, не будет. Потому что сейчас есть Азербайджан, который покончил с оккупацией на своей территории. Результат конфликта в Нагорном Карабахе очевиден», — указал Эрдоган.

По его словам, в интересах самой Армении сейчас лучше всего воспользоваться возможностью восстановить мир и не попасть в ловушку стран, которые вводят ее в заблуждение.

«Мирные отношения с Азербайджаном — лучший вариант для Армении. Те, кто дает оружие в руки Армении, оказывают ей плохую услугу», — подчеркнул турецкий лидер.

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В конце октября министр обороны Франции Себастьян Лекорню сообщил о планах продать Армении три радиолокационные системы Ground Master 200, указав, что Париж также будет проводить обучение армянских военных в области противовоздушной обороны. А кроме того, поставить Армении 50 бронемашин Bastion производства компании Arquus. Позднее пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизадзе осудил отправку Францией уже бронеавтомобилей Bastion в Армению, поскольку это, по его словам, будет способствовать деструктивной деятельности в регионе и укреплению военного потенциала Еревана.

6 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что бронемашины Bastion, которые Франция намерена поставить Армении, являются неликвидом.

13 ноября пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизадзе заявил, что отправка Францией военной техники в Армению будет способствовать деструктивной деятельности в регионе и укреплению военного потенциала Еревана.

До этого, 9 ноября, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Франции Эммануэль Макрон обсудили в Париже процесс урегулирования армяно-азербайджанских отношений. Речь в том числе шла о дальнейшем углублении и расширении армяно-французского сотрудничества в сфере экономики, развития инфраструктуры.

Пашинян 17 октября заявил, что Армения намерена углублять сотрудничество с Евросоюзом (ЕС). Также он сообщил об ожидании поддержки ЕС для решения гуманитарных проблем беженцев из Нагорного Карабаха.

5 октября премьер-министр Армении подписал декларацию о признании границ Азербайджана. Они включили в себя и Нагорный Карабах. Это произошло после обострения конфликта в 2023 году, когда минобороны Азербайджана 19 сентября в результате антитеррористических мероприятий взяло под контроль Нагорный Карабах и потребовало полного вывода оттуда армянских военнослужащих.

На следующий день стороны договорились о полном прекращении боевых действий. В конце сентября лидер Нагорно-Карабахской Республики Самвел Шахраманян подписал указ, согласно которому она прекратит свое существование с 1 января.

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